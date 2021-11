MP Mondino è una società energetica che opera nella fornitura e distribuzione di gas metano, prevalentemente nella provincia di Asti e Cuneo in Piemonte. Nata nel 1980 come società energetica approfitta della liberalizzazione del mercato di luce e gas per creare una propria realtà sul territorio della provincia astigiana e cuneese. La peculiarità dell'azienda è la grande presenza e vicinanza alla clientela sul territorio, dove conta molti uffici e una rete di punti informativi, gli uffici della sede centrale si trovano ad Asti. Dalla nascita dell'azienda è cambiato il mercato e i bisogni dei clienti, ma come scritto sul proprio sito aziendale, la missione di MP Mondino resta sembra focalizzata sul continuo adeguamento alle politiche comunitarie e normative nazionali, sull'efficienza della rete di distribuzione, verso un continuo sviluppo e ricerca di nuove tecnologie e consolidare la presenza sul territorio.

Numero verde MP Mondino: come contattare l'assistenza clienti

La presenza nella provincia di Asti di MP Mondino è uno dei punti di forza della società. L'azienda mette a disposizione dell'utenza anche diversi metodi di contatto da remoto con cui comunicare con il servizio clienti. Si può fare riferimento al numero di telefono della sede centrale di Asti allo 0141 477984 con orari, sia per telefonare sia di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00. Si può anche scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica mpmondino@libero.it oppure a gas@mpmondino.it. Come riportato sul sito internet aziendale la presenza di MP Mondino nella provincia di Asti è diffusa grazie a una rete di punti informativi e associati, si può ricevere assistenza anche in prossimità, presso Cervere, Marene, Moncalvo, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Revello, Sanfront.

In caso di necessità di recarsi presso gli uffici centrali o territoriali, si consiglia di visitare la pagina dedicata sul sito internet aziendale con indirizzo e orari dell'apertura degli uffici, sotto la sezione "sportelli sul territorio".

Comunicare l'autolettura e diventare nuovo cliente MP Mondino

L'azienda informa che per comunicare l'autolettura del proprio contatore è possibile telefonare al numero 0141 477984 muniti di codice utente e numeri del contatore nei giorni indicati in fattura, oppure mandare una mail, sempre nei giorni indicati in fattura, all’indirizzo mpmondino@libero.it o inviare una foto del contatore al numero Whatsapp 366/4087763.

La società, in caso di nuovo cliente, si preoccuperà di tutte le operazioni del caso: dall'attivazione di un nuovo contratto, alla posa del contatore, alla consulenza della scelta del mercato in cui entrare, che sia in quello soggetto a variazioni di prezzo o di maggior tutela. L'azienda pone alcune condizioni da soddisfare in caso di nuova attivazione che elenca così sul sito internet:

sia stato stipulato il contratto di fornitura e consegnata tutta la documentazione tecnica prevista;

siano stati conclusi i lavori di posa e collaudo delle tubazioni a valle del contatore;

sia stata completata l'installazione di tutti gli apparecchi utilizzatori (caldaia, fornello, scaldabagno, ecc.);

sia stata montata la cassetta metallica a protezione del contatore o realizzata la nicchia completa di doppio foro di aerazione e sportello.

