Neg è un'azienda energetica che si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas, proponendo in aggiunta dei servizi atti al miglioramento dell'efficienza energetica. Per avere un filo diretto con la clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione, con cui si possono richiedere informazioni più dettagliate in merito alle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Neg

Il servizio clienti di Neg è accessibile al numero 081.213.62.25 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario); questo numero può essere utilizzato anche per fornire l'autolettura del contatore.

L'azienda è raggiungibile attraverso WhatsApp al numero 392.953.75.20 o gli indirizzi email info@negitaly.it e servizioclienti@negitaly.it.

Sul sito internet aziendale è presente anche un area "assistenza" in cui il cliente può trovare una risposta alle domande più frequenti riguardanti il cambio fornitore, le procedure di allacciamento e altre informazioni generiche.

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito o l'app ufficiale scaricabile da App Store e Google Play, basta fare login con le credenziali d'accesso scelte durante la fase di registrazione. Attraverso questa sezione si può inviare l'autolettura, cambiare il recapito, richiedere la fattura via email, consultare lo storico delle fatture, chiedere informazioni, inoltrare un reclamo e richiedere la domiciliazione bancaria.

L'impegno di Neg nel settore dell'efficienza energetica

Neg è un'azienda operante nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica, in più grazie alla certificazione E.s.c.o. (Energy Service Company) propone servizi di efficientamento energetico, sia per utenti domestici che aziendali. Come si legge sul sito, grazie agli interventi si possono ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi di energia, con conseguente diminuzione dei costi legati all'approvvigionamento della materia prima.

L'azienda segue il cliente passo dopo passo durante gli interventi di efficienza energetica. Si parte dalla progettazione, per poi passare alla realizzazione e gestione di soluzioni impiantistiche e tecnologiche avanzate. Come spiega l'azienda, al cliente viene proposto un sistema di efficienza energetica su misura in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Grazie alla fornitura di servizi atti a migliorare l'efficienza energetica e al mix di gas naturale ed energie rinnovabili, l'azienda, sul sito, rimarca il suo impegno a ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera almeno del 40% rispetto ai livelli del 1990. In più, come si legge sul sito, si prefigge di portare almeno al 27% la quota delle energie rinnovabili nel consumo totale di energia e di aumentare sempre del 27% l'efficienza energetica.

Le offerte Placet di Neg

Le offerte di Neg sono personalizzate a prezzo fisso o indicizzato e l'energia erogata proviene interamente da fonti rinnovabili. Tra le offerte disponibili ci sono le Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), dove l'azienda ha libertà di scelta per quanto concerne il prezzo dell'energia, ma le condizioni e la struttura del prezzo sono dettate da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente). Per questa tipologia di offerta non sono previsti servizi aggiuntivi e non si può sottoscrivere un solo contratto per la fornitura congiunta di luce e gas: bisogna sottoscrivere due contratti distinti.