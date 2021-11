Onova è un’azienda attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti del Centro e Nord Italia. Attiva da oltre 10 anni nel mercato del micro business, a partire dal 2017 l’azienda ha ampliato la sua attività anche alle famiglie con la nascita di Onova Gas & Luce, mettendo a disposizione degli utenti privati la stessa tipologia di consulenza energetica solitamente riservata alle aziende. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del gruppo, si tratta di una novità all’interno del mercato libero, dove tutti i trader, solitamente, effettuano consulenze solo ai grossi consumatori di energia.

Ai contratti luce e gas, si affiancano una serie di servizi post fornitura racchiusi nel programma di assistenza denominato “Senza Pensieri” e diversi contatti, tra cui un numero verde gratuito.

Contatti per informazioni e Area Riservata ai clienti

I clienti possono dialogare direttamente con Onova senza passare attraverso un call center. Al numero verde 800 946 353, infatti, risponde personale dell’azienda direttamente dagli uffici delle sedi operative, dislocate a San Benedetto del Tronto (AP), in Via Vittorio Alfieri, 6, e a Noventa Padovana (PD), in Piazzetta Giovannelli, 18. Le sedi sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

Per informazioni, è disponibile anche una linea diretta Whatsapp al numero 339 8690684.

Comunicazioni scritte e documenti possono essere inviati via fax al numero 0735 762392, oppure via e-mail agli indirizzi di posta elettronica info@onova.it e servizioclienti@onova.it.

Sul sito Onova è inoltre disponibile un’Area Riservata, accessibile tramite username e password personali, attraverso la quale il cliente può:

Visualizzare copia del contratto e delle fatture;

Consultare lo storico dei consumi;

Consultare e, se necessario, variare i propri dati anagrafici e dei punti di fornitura;

Comunicare l’autolettura del contatore;

Aprire una richiesta di assistenza che verrà evasa entro 24 ore.

Le informazioni su come cambiare operatore, e le novità del mercato energetico possono essere consultate visitando il canale Abbassa Bollette.

Le offerte di Onova Gas & Luce

Navigando sul sito aziendale, si può prendere visione delle offerte per forniture luce e gas riservate a clienti business, famiglia e condomini che vogliono passare dal mercato a maggior tutela al mercato libero.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli utenti privati, l’azienda propone le tariffe “Onova Famiglia Luce” e “Onova Famiglia Gas”, che prevedono un prezzo fisso per 12 mesi.

Sono comunque sempre previste le classiche offerte “Placet”, a prezzo fisso o variabile, con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e corrispettivi determinati dal fornitore. Offerte luce e gas alle quali possono aderire tutti i clienti domestici e tutti i clienti business, ad esclusione dei clienti multisito. Le condizioni economiche dei contratti Placet hanno durata 12 mesi, con la possibilità, da parte del cliente, di recedere in qualsiasi momento. Tre mesi prima della scadenza, l’azienda è tenuta a comunicare le nuove condizioni economiche per i 12 mesi successivi, a fronte delle quali il cliente può accettare oppure recedere.

Il servizio ‘Senza Pensieri’

A beneficio dei clienti, Onova Gas & Luce ha attivato il servizio di assistenza “Senza Pensieri”, attivabile attraverso il numero verde 800 978 845, dedicato alla gestione di malfunzionamenti in ambito elettrico, idraulico, gas, condizionamento e riscaldamento.

In caso di necessità, sarà sufficiente chiamare il numero verde indicando:

Intestatario dell’utenza

Indirizzo dell’utenza

Codice utenza (Luce o Gas)

Si potrà così interagire con un tecnico (anche in videochiamata) per un primo supporto. Nel caso in cui non si riesca a risolvere il problema immediatamente, si potrà richiedere, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, l’invio di un elettricista o di un idraulico.