Patavium Energia si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas per il territorio di Padova. Per avere un contatto diretto con la clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni riguardanti le offerte proposte dalla società.

Come raggiungere il servizio clienti di Patavium Energia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Patavium Energia è disponibile per qualsiasi esigenza, sia da rete fissa che mobile, al numero verde 800.237.237. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (festività escluse).

Le richieste possono essere inoltrate anche tramite email all'indirizzo servizioclienti@pataviumenergia.it o compilando il form presente sul sito aziendale nell'area "contattaci".

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area riservata presente sul sito aziendale. Facendo login il cliente può consultare il dettaglio sui consumi, controllare le fatture emesse e i documenti utili.

Sul sito è presente anche una sezione "informazioni utili", in cui si possono trovare delucidazioni in merito al mercato della luce e del gas, dalle procedure per l’attivazione dei contratti a quelle per effettuare la voltura.

Come inviare l'autolettura a Patavium Energia

L'autolettura viene utilizzata da Patavium Energia ai fini della fatturazione, nel caso in cui il distributore locale non fornisse alla società i dati del consumo reale.

In questo modo il profilo consumi sarà sempre aggiornato e la bolletta non sarà soggetta a conguagli.

La lettura va comunicata gli ultimi dieci giorni del mese di riferimento e nei primi cinque del mese successivo tramite il numero verde 800.237.237 o l'area riservata.

Come effettuare un reclamo a Patavium Energia

Per inviare un reclamo a Patavium Energia basta scaricare il modulo di riferimento dal sito aziendale (nella sezione "invia reclamo").

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I documenti presenti sono quelli previsti da Arera e riguardano la fatturazione di importi anomali o reclami generici.

Il modulo va compilato in tutte le sue parti e spedito attraverso una delle seguenti modalità:

posta ordinaria: Piazza Aldo Moro 10, 35129 Padova ;

; fax al numero 049.87.51.021 ;

; indirizzo email servizioclienti@pataviumenergia.it.

L'attività di Patavium Energia

Patavium Energia è un fornitore di luce e gas naturale per il Mercato Libero con sede a Padova e le forniture provengono interamente da fonti rinnovabili certificate. Come si legge sul sito aziendale, l'obiettivo della società è quello di diventare l'operatore di luce e gas di riferimento per Padova e provincia, ed estendere l'operatività anche a livello nazionale.

Le offerte per l'energia elettrica sono 100% green e possono essere a tariffa indicizzata protetta, adatte per coloro che vogliono beneficiare dell'andamento del mercato, ma vogliono rimanere protetti dai picchi di rincaro. Le offerte sono anche con il corrispettivo fisso per 12 mesi, con tariffa suddivisa per tre fasce orarie.

Come stabilito da Arera (Autorità regolazione enti, reti e ambiente) sono disponibili le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), dove il prezzo viene stabilito da Patavium Energia, mentre le condizioni contrattuali e la struttura di prezzo viene decisa dall'Autorità. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile (indicizzato all'andamento del mercato energetico). Per tali offerte non è prevista la fornitura congiunta di luce e gas.

Tutte le informazioni sulle forniture energetiche e i venditori sono consultabili sul canale abbassa bollette di Blasting News.