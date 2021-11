San Giorgio Energie è una società a capitale pubblico-privato che opera nel settore del mercato libero italiano, e si occupa della vendita di energia elettrica e gas metano ai clienti finali, oltre che della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per contattare gli operatori del servizio clienti esistono diversi recapiti, tuttavia i consulenti della società ricevono anche in presenza presso i propri sportelli.

Le sedi dell'azienda mettono a disposizione degli sportelli

Le due sedi fisiche della società si trovano in provincia di Fermo nelle Marche e sono disponibili ad accogliere il pubblico.

Infatti, sul sito ufficiale si legge che l'azienda ha aperto i propri sportelli, i quali possono risultare più utili a risolvere le problematiche della clientela rispetto a un'assistenza mediante call center. La prima sede è situata in via Vittorio Veneto n° 5, 63822 a Porto San Giorgio. L'altra si trova in via Umberto I, n° 104/106 – 63821 a Porto Sant’Elpidio.

Gli orari in cui i clienti, o potenziali tali, si possono recare presso gli sportelli della società sono:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00.

martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Numeri, indirizzo di posta elettronica e apposito form

Un modo per mettersi in contatto con gli operatori delle suddette sedi è quello di contattare il recapito 0734.684826, oppure inviare un messaggio dal proprio indirizzo di posta elettronica personale scrivendo a info@sangiorgioenergie.it.

Inoltre nella sezione "Contatti" della piattaforma ufficiale è disponibile un apposito form per inviare un messaggio telematico alla società, dopo aver inserito i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica personale e il messaggio da inoltrare.

In merito a quest'ultimo servizio, il gruppo sul suo sito ufficiale scrive che per qualunque problematica è possibile contattare i consulenti mediante i recapiti mentre, compilando il form si verrà chiamati dal servizio clienti.

Assistenza clienti gratuita: per quali motivi contattare la società

Gli utenti che hanno bisogno di interfacciarsi con gli operatori della società, dunque, possono recarsi allo sportello fisico oppure utilizzare i suoi recapiti e servizi online. Quali sono i motivi per i quali contattare San Giorgio Energie? Come riporta il sito ufficiale è possibile rivolgersi ai suoi operatori per attivare o modificare un contratto, ma anche per richiedere servizi, informazioni sulla propria situazione pagamenti, chiarimenti sui contenuti delle fatture e sulle tariffe, ristampa delle fatture o dei bollettini smarriti oppure delucidazioni sui propri consumi storici.

La clientela ha l'opportunità di richiedere l'assistenza gratuita anche per segnalare eventuali problematiche, malfunzionamenti, e per ottenere vantaggi esclusivi e offerte.

La società utilizza fonti di energia rinnovabile

Uno degli obiettivi principali di San Giorgio Energie - si legge sul sito aziendale - è quello di garantire un risparmio energetico significativo ai fruitori dei servizi, che si riflette concretamente in un impatto ambientale più sostenibile. L'azienda, si legge, desidera coniugare al benessere del cliente anche il pieno rispetto dell'ambiente e del territorio: per tale motivo propone energia proveniente da fonti rinnovabili.