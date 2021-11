Sei Energia è un'azienda lucana che si occupa della commercializzazione di gas metano ed energia elettrica. Per conoscere le offerte abbassa bollette proposte, l'azienda mette a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde.

Come raggiungere il servizio clienti di Sei Energia attraverso il numero verde

Per qualsiasi informazione il servizio clienti di Sei Energia è raggiungibile al numero verde 800.904.902. Tale numerazione è usufruibile solamente da rete fissa, per le chiamate da cellulari il numero da comporre è 0971.650.648 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso l'indirizzo email info@seienergia.it o tramite WhatsApp al numero 379.112.87.31.

Il cliente può richiedere assistenza anche attraverso gli sportelli informativi sparsi nel territorio della Basilicata e presenti nelle città di Potenza, Matera, Nova Siri (Mt), Sant'Arcangelo (Pz), Rapolla (Pz), Venosa (Pz), Grottole (Mt), Rionero in Vulture (Pz). I contatti telefonici e telematici di ogni filiale sono disponibili sul sito dell'azienda e per prenotare un appuntamento basta fare una telefonata al servizio clienti.

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso lo sportello web presente sul sito aziendale, per accedervi basta fare login con l'indirizzo email e la password utilizzati durante la fase di registrazione.

Nell'area riservata l'utente può tenere sotto controllo le bollette mensili e tutti i dettagli della fornitura.

Le offerte luce di Sei Energia

Sei Energia fa parte del Gruppo Cosvim, società che si occupa di costruzioni edili, civili e industriali, sia pubbliche che private. Come si legge sul sito aziendale, Sei Energia è la più grande società lucana nella vendita di gas metano ed energia elettrica e il suo bacino di utenza va oltre i 50.000 clienti.

È stata fondata nel 2003, anno in cui Cosvim le ha conferito il ramo d'azienda attinente all'attività di vendita di gas metano ai clienti finali.

Le offerte sono rivolte sia a utenze domestiche che business e per quanto riguarda l'energia elettrica propone l'offerta "Sei Benvenuto". Rivolta solamente agli utenti che provengono da un altro fornitore, l'offerta è a prezzo variabile e attivabile fino al 15 dicembre del 2021. La tariffa può essere monoraria, ovvero a qualsiasi ora del giorno e della notte il prezzo della componente energia rimane lo stesso, oppure multioraria, dove per ottimizzare i consumi il prezzo della componente energia viene distinto in tre fasce.

Chi è già cliente, invece, può aderire all'offerta "Sei Cliente Storico", che propone uno sconto sulla quota fissa stabilita da Arera del 12%. Anche in questo caso il prezzo è variabile con le opzioni di fascia monoraria o multioraria.

Le proposte di Sei Energia per il gas

Per le offerte gas, invece, Sei Energia propone la promo "Tariffa da sogno", a cui possono aderire i clienti domestici o i condomini a uso domestico. Il prezzo è pari a quello regolato da Arera e per chi sceglie di ricevere la bolletta e il pagamento con addebito automatico in conto verrà applicato lo sconto aggiuntivo "Rispetta l'ambiente". L'offerta è attivabile fino al 31 dicembre 2021.

Disponibile anche l'offerta gas "Sottocosto" con un prezzo minore rispetto a quello regolato da Arera. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2021 solo per chi passa a Sei Energia dal Servizio di Tutela.