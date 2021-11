Selgas è una società energetica che può contare su quasi 20 anni di esperienza nel mercato dell'energia. Fondata nel 2002 solamente per la commercializzazione e distribuzione del gas metano, grazie alla liberalizzazione del mercato ha continuato a espandere il proprio business. Come affermato dalla stessa azienda sul proprio sito internet Selgas è soprattutto una realtà locale, vicino all'utenza e ai bisogni dei clienti finali, siano essi utenze domestiche, condomini o imprese. L'azienda è fortemente radicata sul territorio come si evince anche dalle partnership locali che ha messo in atto: con la società partecipata Selfin GmbH, un consorzio di 112 comuni altoatesini che gestisce la rete del gas e Tigas-Erdgas Tirol Srl, con una lunga esperienza nella distribuzione locale.

La società ha espanso il proprio business nel 2017 quando ha deciso di offrire ai propri clienti anche la fornitura di energia elettrica, infatti Selgas era nata nel 2002 solamente con la distribuzione e fornitura di gas metano nella mission aziendale.

Numero verde e contatti di Selgas: come contattare il servizio clienti

La società mette a disposizione diversi metodi di contatto dell'utenza e per i potenziali interessati al servizio. Il più diretto e veloce per ricevere informazioni commerciali è sicuramente il numero verde gratuito 800 007 645. Il servizio con operatore telefonico è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 08:30 alle 12:00.

Il numero verde Selgas è a disposizione dell'utenza per ricevere informazioni di carattere generale, richiedere prestazioni o servizi commerciali. Sempre per richieste, informazioni o chiarimenti c'è anche un numero di fax 0471 095 909 e una casella mail, raggiungibile all'indirizzo service@selgas.eu, in caso di invio documenti o per scambio tra operatori e fornitori la casella mail di posta certificata è selgas@pec.infosyn.it.

La presenza sul territorio è una peculiarità della società, essendo a carattere molto locale si trovano diversi uffici aperti al pubblico che possono ricevere l'utenza. C'è un ufficio clienti a Bolzano, a Lagundo, a Termeno e a San Lorenzo di Sebato. L'orario dell'apertura degli uffici varia in base al giorno e alla sede di interesse personale, quindi si consiglia di recarsi sulla pagina Contatti di Selgas dove si potranno visionare nello specifico tutte le sedi del territorio.

L'offerta Selgas per la distribuzione e fornitura di corrente elettrica e gas metano

Selgas aderisce e propone all'utenza sia il mercato libero che quello di maggior tutela per il gas metano. È possibile attivare una fornitura di gas, di luce o insieme con alcune promozioni luce&gas, oltre che ovviamente la proposta delle offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Si ricorda che il mercato di maggior tutela cesserà la propria esistenza dopo l'ultima proroga approvata, il 1 gennaio 2023.

Se si aderisce a Selgas, l'azienda riassume sul sito internet alcuni vantaggi, tra cui un bonus se si "porta un amico", oppure uno sconto sulla fatturazione si attiva l'addebito diretto bancario e le bollette online.

Per una più ampia panoramica sulle aziende attive sul mercato dell'energia si consiglia la visita al canale dedicato Abbassa Bollette.