Yes Energy è una società energetica che commercializza la fornitura di luce e gas per privati e piccole medie imprese, con sede a Napoli. L'azienda nell'approccio a quello che viene definito "consumo consapevole" utilizza un metodo innovativo e alternativo per quanto riguarda la fatturazione delle bollette. Yes Energy propone sul mercato la possibilità di fissare un importo stimato per tutti i mesi dell'anno: dopo un'attenta lettura e analisi dello storico delle vecchie bollette, operazione che il cliente può fare anche in totale autonomia, viene scelta quella che l'azienda definisce "carica energetica".

La 'carica energetica' di Yes Energy

Si tratta di analizzare i propri consumi e nel caso si noti che si utilizzano in un anno solare 2.500 kWh, Yes Energy consiglia di sostenere per la corrente elettrica un contributo pari a 45 euro al mese comprensivo di tutti gli oneri. L'azienda ricorda che è necessario stimare i propri consumi in modo più preciso possibile, in caso di consumi superiori sarà Yes Energy ad assorbire la spesa e in ugual modo in caso di consumi minori sarà sempre la società a trattenere la differenza per bilanciare le future fatture. In questo modo il cliente ha una spesa fissa e nessuna sorpresa, in quanto l'azienda sottolinea che non pratica conguagli di alcun tipo, ma un costo fisso scelto dal cliente sullo storico delle bollette precedenti, questa proposta commerciale è valida sia per la corrente elettrica che per il gas metano.

L'azienda non prevede alcun costo nel caso si volesse cambiare operatore per le forniture di luce e gas.

Numero verde e contatti Yes Energy: come contattare l'assistenza clienti

Yes Energy mette a disposizione dei potenziali interessati e clienti diversi metodi di contatto. Possono rivolgersi all'azienda sia clienti privati che imprese, il numero verde Yes Energy è l'800 80 88 58, al quale risponderà un operatore del servizio clienti 24 ore al giorno per tutta la settimana.

La società è molto attiva anche sui social network come Linkedin o Facebook, dove si può inviare un messaggio privato per ricevere assistenza. Per l'invio di documenti o modulistica è attivo il numero di fax allo 02 496 65284, oppure si può inviare una e-mail all'indirizzo info@yes-energy.it, per lo scambio di informazioni con gli operatori energetici si deve fare riferimento alla casella di posta certificata operation@pec.yes-energy.it. Sul sito internet aziendale alla pagina contatti è presente un form da compilare con tutti i dati da inserire per inviare una richiesta scritta ed essere successivamente contatti o per informazioni generiche.

Yes Energy, a quanto si apprende dalle pagine internet aziendali, è molto attenta alla comunicazione con i clienti, si può anche utilizzare una chatbox che si attiva visitando la homepage del sito web oppure via WhatsApp per i clienti.

Le offerte commerciali di Yes Energy per luce e gas

L'azienda propone la soluzione commerciale "Carica di energia" per permettere ai clienti di stimare e fissare un costo mensile per i consumi sia di luce sia di gas. Come già anticipato la spesa che si va a sostenere verrà bilanciata e assorbita da Yes Energy tenendo il prezzo bloccato per 12 mesi, l'azienda assorbirà sia l'eventuale spesa in eccesso sia in caso di minori consumi, tenendo la differenza per le bollette future. L'azienda propone anche le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), grazie all'ultima proroga il mercato di maggior tutela sarà ancora attivo fino al 1 gennaio 2023.

