Gas Sales Energia è attiva nella vendita di gas ed energia elettrica a utenze domestiche e aziendali. Ha una presenza capillare nelle aree di riferimento con più di venti sportelli informativi aperti al pubblico. L'assistenza è attiva anche attraverso un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni anche relative alle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Gas Sales Energia attraverso il numero verde

L'assistenza di Gas Sales Energia è attiva, da rete fissa, attraverso il numero verde 800.13.17.17; per le telefonate da rete mobile il numero da comporre è 0523.949.222 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Tramite questi numeri (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18) si può:

comunicare l'autolettura del contatore;

parlare con il servizio clienti;

entrare in contatto con gli uffici direzionali e amministrativi.

L'assistenza è raggiungibile anche tramite la live chat presente sul sito aziendale e le richieste possono essere inviate anche attraverso la compilazione del form presente nella sezione "contatti". La fornitura è gestibile in autonomia anche con l'area clienti e l'app ufficiale scaricabile dai principali digital store.

Dove trovare gli sportelli informativi di Gas Sales Energia

L'azienda riceve la clientela presso gli sportelli informativi presenti nelle seguenti province:

Piacenza , in città e ad Alseno, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Podenzano, Pontenure, Roveleto di Cadeo;

, in città e ad Alseno, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Podenzano, Pontenure, Roveleto di Cadeo; Parma , in città e a Borgotaro, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme;

, in città e a Borgotaro, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme; Lodi a Codogno;

a Codogno; Brescia a Manerbio e Verolanuova.

Per inviare un reclamo, invece, si può utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito o scriverli su carta bianca, ma in quest'ultimo caso deve obbligatoriamente contenere: nome e cognome, l'indirizzo della fornitura, l'indirizzo postale e/o telematico, la tipologia di servizio per cui si fa il reclamo, il Pod o il Pdr e una breve spiegazione dei fatti avvenuti.

Il tutto va inviato attraverso l'indirizzo email utenti@gassales.it o tramite posta ordinaria all'indirizzo via F.lli Cervi 143, 29010 Alseno (Piacenza).

L'impegno di Gas Sales Energia per la salvaguardia dell'ambiente

Gas Sales Energia appartiene al gruppo Bluenergy, azienda leader nel settore energetico in Friuli Venezia Giulia e,come si legge sul sito, conta oltre 40.000 clienti.

È presente nel nord Italia con importanti quote di mercato nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona.

Con un occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente, l'azienda ha aderito a tre progetti per la riduzione delle emissioni e la sostenibilità ambientale. Tra questi c'è Power Plant Namibia, che grazie all'installazione di 20.000 pannelli solari riesce a fornire un aiuto concreto alla Namibia. Hydroelectric Project, invece, consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica per garantire l'accesso all'energia sostenibile alle comunità di Himachal Pradesh, in India.

I progetti vengono scelti da Carbonsink, società che supporta le aziende a gestire le emissioni di CO2, e rispettano i principali standard di certificazione riconosciuti a livello internazionale. Questi progetti contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, garantendo benefici economici, sociali e ambientali su scala globale.