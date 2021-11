Nordovest Energie è un fornitore di energia, attivo nella vendita di luce e gas, che opera nel mercato libero italiano. La società, come si legge sul suo sito ufficiale, desidera essere costantemente presente sul territorio e per questo stabilisce contatti diretti con la clientela. Sempre sulla piattaforma aziendale si legge: "Vogliamo colmare la distanza che si è creata nel tempo tra le imprese del settore energetico e gli utenti". Per realizzare tale scopo, il gruppo mette a disposizione del pubblico una serie di servizi online, un numero verde, altri recapiti.

Infine ha aperto anche i suoi uffici a chiunque voglia richiedere assistenza gratuita.

Nordovest Energie: numero verde, contatti e uffici aperti alla clientela a Rivoli e Finale Ligure

La società ha la propria sede operativa e amministrativa a Corso Susa n° 242,10098 a Rivoli (Torino): gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per mettersi in contatto con gli operatori della sede è necessario chiamare il numero verde gratuito 800 990 450 oppure scrivere un messaggio tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale al recapito clienti@nordovestenergie.it. Gli altri uffici di Nordovest Energie sono situati in via Ferrante Aporti n° 24, 17024 a Finale Ligure (Savona) e sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 e nell'orario pomeridiano dalle 14:30 alle 17:30 solo per le giornate di lunedì, mercoledì, venerdì.

Il riferimento telefonico degli uffici di Finale Ligure è 019 2044894 mentre l'indirizzo email di riferimento è finale@nordovestenergie.it.

L'indirizzo per la corrispondenza è Nordovest Energie S.r.l. C.so Susa n°242 c/o centro direzionale Prisma 88. Il numero verde gratuito della società 800 990 450 è attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Riguardo alle offerte sulle bollette di luce e gas

Il form apposito disponibile sul sito ufficiale e la sezione 'Reclami' per effettuare una segnalazione

Nella sezione "Contatti" è disponibile un apposito form mediante il quale inviare un messaggio al servizio clienti per richiedere un'offerta, effettuare una segnalazione, segnalare un malfunzionamento o una problematica, oppure per ottenere informazioni di carattere generale. Tale modulo digitale può essere compilato dopo aver indicato i dati anagrafici, il numero di telefono, la località da cui si scrive, la e-mail personale, l'oggetto e il contenuto del messaggio. Su tale servizio il sito ufficiale della società aggiunge: "I tuoi suggerimenti, le tue segnalazioni, ma anche i tuoi reclami, contribuiscono a migliorare la qualità delle nostre prestazioni. Non esitare a scriverci le tue opinioni".

L'impresa, inoltre, ha attivato sul proprio sito la sezione "Reclami". In tal modo le segnalazioni potranno essere inoltrate a Nordovest Energie mediante un apposito modulo (scaricabile per l'appunto in tale sezione) o tramite altra comunicazione che contenga le informazioni necessarie a permettere l'identificazione del cliente al fine di intervenire.

Sempre secondo quanto affermato su tale piattaforma, tutti i reclami degli utenti saranno presi in considerazione oltre a essere analizzati e gestiti all'interno della "Carta del Servizio".

Nordovest Energie mette a disposizione dei suoi fruitori, offerte commerciali esclusive sulle forniture, utili per contrastare gli aumenti sulle bollette della luce e del gas.