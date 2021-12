Per la serie BlastingTalks intervistiamo Alberto Bertone, presidente e ad di Acqua Sant’Anna. L’avventura imprenditoriale della famiglia Bertone, attiva sin dagli anni Cinquanta nel settore dell’edilizia, oggi si lega al campo delle acque minerali con una posizione di leadership e un approccio volto all’innovazione. Alberto Bertone intraprende la sfida al settore delle acque minerali nel 1996 con l’obiettivo ambizioso di portare l’acqua eccezionale che sgorga da Vinadio sulla tavola di tutti gli Italiani e non solo.

Iniziamo prendendo spunto dalla recente ricorrenza dei 25 anni di storia dalla vostra fondazione: da dove siete partiti e come siete diventati leader nel settore?

Nel 1995 veniamo a conoscenza della qualità superiore dell’acqua che sgorga nelle valli che sovrastano Vinadio, nel cuore delle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo. Dopo diversi sopralluoghi, test, analisi e ci convinciamo delle enormi potenzialità del prodotto e da qui parte lo sviluppo di questo nuovo progetto. Nel 1996 nasce Acqua Sant’Anna, nel 1998 è iniziata la commercializzazione. All’inizio è stata molto dura perché c’erano già 350 produttori di acqua minerale e la grande distribuzione accoglieva 10 - 15 fornitori.

Per cui era difficilissimo entrare nel mercato e avere un pallet all’interno della GDO. Per fortuna ci siamo riusciti e nel giro di 10 anni siamo diventati leader di mercato e continuiamo a crescere. Siamo a un miliardo e mezzo di bottiglie vendute di Acqua Sant’Anna e ci confermiamo come primo produttore. Tra i tanti motivi che ci hanno portato a questo risultato, devo evidenziare che il gruppo di persone che ho costituito è stato determinante, perché ha guardato al mercato in modo diverso.

Ci può spiegare in che senso?

Siamo quasi tutte persone che arrivano da settori differenti rispetto al mondo delle bevande e dell’acqua minerale. Per cui abbiamo approcciato anche il mercato in modo diverso. A partire dal marketing, dove siamo partiti con la pubblicità comparativa che non veniva utilizzata nel mondo dell’acqua minerale.

Siamo stati i primi al mondo a impiegarla in questo contesto. Nel mondo della logistica siamo partiti subito con il treno per distribuire il prodotto nel Lazio e nelle Isole. Oggi la logistica su rotaia è ancora il nostro primo vettore. Abbiamo ideato la biobottiglia circa 20 anni fa, ed era la prima bottiglia eco sostenibile. Avevamo già pensato la bottiglia quadrata anziché tonda, per occupare meno capienza nei camion, recuperando il 25% di spazio. Non utilizziamo riscaldamento per lo stabilimento, ma il calore dei vari macchinari, che viene diffuso negli ambienti. Usiamo il laser al posto dell’inchiostro. Abbiamo fatto tante cose anticipando i tempi. In questo momento guardiamo all’idrogeno per i nostri camion.

Può raccontarci come avviene il ciclo produttivo dell’acqua e in che modo la portate fin sulla tavola dei consumatori?

Le sorgenti sono in alta quota, sui 2mila metri. Attraverso 600 km di tubazioni, l’acqua che sgorga dalle sorgenti, poste fino a 1.950 metri d’altitudine, viene incanalata e condotta fino allo stabilimento dove è raccolta in 11 serbatoi d’acciaio inox della capacità di 1 milione di litri d’acqua ciascuno. Da qui partono immediatamente le linee produttive e l’acqua viene subito imbottigliata, affinché conservi intatte le sue caratteristiche organolettiche. Acqua Sant’Anna Spa ha il più grande impianto produttivo al mondo con 16 linee di imbottigliamento (13 per l’acqua e 3 per le bevande).

Poi le bottiglie vengono movimentate con una logistica completamente robotizzata dalle linee d'imbottigliamento fino all’interno del camion. Questo processo ci ha permesso di diventare leader di settore, ma anche di puntare alla qualità. La nostra è una delle più leggere al mondo ed ha caratteristiche specifiche. È un’acqua molto pura e che fin da subito è stata raccomandata per la preparazione degli alimenti dei lattanti, tra le prime ad aver ottenuto l'autorizzazione ministeriale per i neonati.

Avete scelto di fare dell’innovazione uno dei vostri punti di forza. Come state interpretando il nascente modello dell’industria 4.0 all’interno del particolare settore nel quale operate?

È un modello che portiamo avanti da sempre.

Sono 20 anni che abbiamo robotizzato tutta la linea, dalla gestione della produzione al carico. Adottiamo la tracciabilità da decenni e dal 2003 abbiamo automatizzato e robotizzato l’intero sistema. Tutta la movimentazione delle bottiglie, sia dei materiali sia dell’imbottigliamento avviene tramite robot. Questi tracciano le bottiglie dai materiali di realizzazione fino al carico. Per cui abbiamo anticipato i tempi dell’industria 4.0. Ma quella è stata certamente una legge interessante e che ci ha permesso di continuare a investire in tecnologia e di tenerci aggiornati. Dovrebbe essere rinnovata anno per anno, perché le aziende devono rimanere sempre al passo tramite nuovi investimenti.

E per quanto concerne il tema della sostenibilità?

Stiamo facendo il bilancio ambientale. Abbiamo fatto un punto zero in grado di mostrarci dove siamo e ci stiamo ponendo degli obiettivi da raggiungere. Contiamo su consulenze esterne che offrono strumenti di analisi e controllo, indicando eventualmente come correggere la situazione. L’impatto è molto rilevante e occorre lavorare sulla riduzione della CO2 o degli scarti. E il vantaggio è per l’ambiente, ma anche per chi produce.

Ci può fare degli esempi al riguardo?

Una volta tutti gli scarti nella lavorazione delle bottiglie erano buttati via, pagando il costo di smaltimento. Oggi conviene selezionare bene gli scarti e dividerli per tipologia e per materiali, perché la plastica non è tutta uguale e quindi serve una selezione all’origine.

Questi materiali vengono poi venduti e diventano una risorsa anziché un costo. Lo stesso avviene nella produzione. Ad esempio, pensiamo ai nastri di trasferimento delle bottiglie. In precedenza si utilizzava moltissima acqua per far scorrere le bottiglie. Oggi tutte le linee funzionano con nastri a secco. Abbiamo cambiato anche tutti i compressori energivori con compressori che consumano molta meno energia per unità di bottiglie. Abbiamo sostituito tutte le lampade con i led. Insomma, la sostenibilità richiede grossi investimenti nell’immediato, ma porta anche a risparmi sostanziosi nel futuro.

Qual è stato l’impatto della pandemia da coronavirus sul vostro modello operativo e più in generale nel vostro mercato di riferimento?

L’impatto è stato molto importante, anche se abbiamo reagito subito. In quel periodo ero recentemente tornato dalla Cina. Ho riunito una domenica tutta la prima linea di dipendenti e abbiamo subito comprato mascherine e adottato le misure più adeguate di contrasto alla possibilità di contagio. Siamo riusciti a fare tutta la prima ondata di covid senza neanche un positivo. Anche la seconda ondata è passata bene internamente. Dal punto di vista del business, i primi tre mesi abbiamo preso un vero e proprio schiaffone. Poi però abbiamo capito cosa voleva il consumatore, cambiato la nostra politica commerciale e alla fine dell’anno siamo riusciti a ottenere quasi un +10% di crescita. Numeri confermati anche nel 2021.

Guardando al futuro e prendendo spunto dal particolare comparto nel quale operate, cosa possiamo apprendere dall’esperienza vissuta negli ultimi tempi e a quali risorse potremmo fare ricorso per guardare con maggiore fiducia al domani?

Penso che dobbiamo farci molte domande, a partire dal mondo del lavoro che vedrà nascere nuove professioni e morirne altre. Ovviamente la spinta al digitale è stata molto forte. L’accelerazione proseguirà anche in futuro. Basti pensare che oggi utilizzare le call rappresenta la normalità per chiunque. Noi lavoravamo già molto in digitale, soprattutto con i fornitori delle materie prime. Oggi è una cosa normale. Anche il mondo delle consegne a casa e della logistica è in forte cambiamento.

Ma al di là del cambio di sistema che stiamo vivendo, al futuro possiamo guardare con fiducia perché avremo sempre la possibilità di trasformare le nostre debolezze in punti di forza. È ciò che abbiamo cercato di fare fin dall’inizio della nostra storia aziendale. Abbiamo trasformato la lontananza dal mercato (perché siamo in mezzo alle montagne) in un punto di forza migliorando la logistica. Non riuscivamo a trovare personale specializzato proprio perché ubicati in alta montagna, per cui abbiamo adottato la robotizzazione. Abbiamo trasformato la nostra mancanza di esperienza (arrivando dal mondo delle costruzioni) nella forza di affrontare il mercato in modo diverso. Come hanno fatto Tesla nell’auto e Amazon nel mondo della distribuzione. A volte sono proprio le debolezze e le mancanze iniziali a permetterti di vedere le cose in modo diverso e di cambiare le regole del gioco.