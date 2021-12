Sicme Energy e Gas si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas. Operante nel Mercato Libero. Nel pacchetto commerciale, l’azienda propone diverse offerte e per tutte le informazioni in merito l'utente può contattare il servizio clienti attraverso un numero verde.

Contattare il servizio clienti di Sicme Energy e Gas attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Sicme Energy e Gas è raggiungibile al numero verde 800.453.300 (disponibile sia da rete fissa, che mobile), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Qualsiasi richiesta può essere inoltrata attraverso l'indirizzo email info@sicmeenergyegas.it e per l'attivazione e gestione della fornitura è disponibile anche l'indirizzo di Posta Certificata sicmenergyegassrl@pec.it.

L'assistenza è attiva anche presso i Point presenti in:

Basilicata;

Calabria;

Puglia;

Campania.

La sezione 'modulistica' del sito di Sicme energy e Gas

Sul sito aziendale è presente una sezione "modulistica" in cui si possono scaricare tutti i documenti richiesti durante l'attivazione e la gestione della fornitura riguardanti i servizi, le imposte e l'anagrafica. Il modulo va compilato in ogni sua parte, firmato e spedito attraverso una delle seguenti modalità:

email all'indirizzo info@sicmeenergyegas.it ;

; Fax al numero 081.51.83.754.

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito, basta fare login con le credenziali di accesso scelte durante la fase di registrazione.

L'attività di Sicme Energy e Gas

La società opera nel Sud Italia nella commercializzazione di forniture di luce e gas per utenti domestici e business. Come si legge sul sito, l'azienda è anche attiva nel settore dell'efficientamento energetico, offrendo alla clientela prodotti atti a migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione come le lampadine led.

Infatti, se un cliente con un contratto di fornitura acquista dieci lampadine led presso un Sicme Store riceve uno scontro del 95% e il restante viene dilazionato in bolletta in 24 mesi. Come spiega l'azienda, le lampadine led permettono anche di risparmiare sui consumi fino all'80%.

Tra i prodotti di efficienza energetica disponibili anche le caldaie e i condizionatori: l'offerta comprende l'installazione gratuita, il pagamento dilazionato e le pratiche di detrazione fiscale.

Le offerte Placet

Come previsto da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente), essendo Sicme Energy e Gas un operatore del Mercato Libero, sono disponibili le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Queste offerte standard vengono introdotte, soprattutto, per agevolare il passaggio del cliente dal Mercato di Maggior Tutela a quello Libero.

Infatti, a differenza delle comuni offerte del mercato libero energetico, le Placet hanno un prezzo che viene deciso liberamente dal venditore, ma la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali vengono decise da Arera.

Le Placet sono a prezzo fisso e variabile per 12 mesi e il cliente, se decide di optare per questa proposta, non può usufruire della fornitura congiunta di energia elettrica e gas, ma può decidere di stipulare due contratti differenti con lo stesso venditore.

