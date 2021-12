Sidigas opera nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione di forniture di gas per utenze domestiche, aziendali e industriali e della distribuzione di gas metano per le auto. Nel pacchetto commerciale propone diverse offerte e per conoscere dettagli e vantaggi l'azienda è raggiungibile attraverso il servizio clienti.

Come raggiungere il servizio clienti di Sidigas

Il call center di Sidigas è disponibile attraverso il numero 0825.276.111 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario) o tramite il numero verde 055.035.55.90.

Sono disponibili anche diversi indirizzi email utili per attivare e gestire la fornitura, tra i quali:

info@sidigas.com per contattare il servizio clienti;

per contattare il servizio clienti; contratti@sidigas.com per inviare la documentazione contrattuale;

per inviare la documentazione contrattuale; bolletta@sidigas.com per ricevere le bollette in formato elettronico;

per ricevere le bollette in formato elettronico; pagamenti@sidigas.com per inviare le attestazioni dei pagamenti in caso di mancato riscontro.

L'assistenza è attiva anche presso gli sportelli di Avellino e in provincia a Grottaminarda e Ariano Irpino.

L'autolettura, invece, può essere inviata telefonando al numero verde 800.713.952. Per far sì che l'inoltro della lettura avvenga con successo, l'utente deve indicare il codice Pdr (presente nella prima pagina della bolletta) e la lettura presente nel contatore (escludendo le cifre decimali).

L'area clienti di Sidigas

Sul sito internet della società è presente un'area clienti con cui si possono gestire in autonomia tutti i servizi delle forniture di gas, basta fare login con le credenziali di accesso scelte durante la fase di registrazione. Il cliente può visualizzare i contratti di forniture, consultare le letture, inviare l'autolettura, monitorare i consumi, visualizzare lo storico delle bollette, aprire o gestire un ticket di assistenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sportello è ottimizzato per essere utilizzato dai dispositivi mobili.

Le offerte di Sidigas

Come indicato sul sito internet, Sidigas propone tra le sue offerte Special Gas 15, dove la componente Cmem (Costo medio efficiente del mercato) viene scontata del 15%. Mentre con Special 50 Gas il prezzo resta fisso per due anni di fornitura e il cliente, aderendo a questa offerta, riceve un bonus di 50 euro che gli verrà accreditato in un'unica soluzione a sei mesi dall'inizio della fornitura di gas naturale. Disponibile anche l'offerta Gas x te dove la componente energia costa il 15% in meno rispetto al prezzo stabilito da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) per il mercato tutelato per 12 mesi.

L'utente può anche optare per le Placet, le offerte standard del Mercato Libero pensate dall'Autorità, dove il prezzo viene scelto liberamente dal venditore, ma la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali vengono stabilite da Arera. Le tariffe possono essere a prezzo fisso per 12 mesi o variabile (in base all'andamento del mercato energetico).

Le offerte Placet, in base alla legge numero 124/2017, devono essere obbligatoriamente presenti nel pacchetto di proposte commerciali dei venditori del Mercato Libero. Infatti l'uniformità di queste offerte, con l'esclusione di servizi aggiuntivi, permette al cliente di confrontare facilmente di confrontare le diverse offerte Placet proposte dalle società energetiche. Per conoscerle si può consultare anche il canale abbassa bollette di Blasting News.