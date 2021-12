Sienergia è un'azienda con sede ad Avellino che si occupa, all’interno del Mercato Libero, della commercializzazione di energia elettrica e gas, a clienti finali, su tutto il territorio italiano. Per entrare in contatto con la clientela e offrire un servizio personalizzato, l'azienda mette a disposizione un servizio di assistenza raggiungibile anche attraverso un numero verde.

Come contattare Sienergia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Sienergia risponde al numero verde 800.031.956 o in alternativa si può telefonare allo 0825.74.125 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Le richieste di consulenza possono essere inviate anche tramite email all'indirizzo info@sienergia.it o su WhatsApp al numero 345.03.64.749.

Sienergia offre alla clientela consulenze personalizzate gratuite in grado di fornire un servizio su misura e la fatturazione viene effettuata esclusivamente in base ai consumi reali, per evitare conguagli o acconti. Il servizio viene attivato gratuitamente.

La partnership tra Sienergia e Poste Italiane

Come si legge sul sito, l'azienda offre diversi servizi innovativi atti a migliorare l'esperienza del cliente con Sienergia. Per esempio l'utente ha la possibilità, tramite l'area riservata presente sul sito aziendale o l'app ufficiale, di monitorare i consumi, ma anche di consultare lo storico delle bollette (il cliente può optare per la bolletta digitale e decidere di riceverla tramite email); attraverso l'app si possono anche saldare le fatture e inviare l'autolettura del contatore, nel caso in cui il distributore locale non fornisca alla società la lettura con i consumi reali.

Per effettuare l'autolettura basta inoltrare, oltre alle cifre presenti sul contatore, il codice servizio e la matricola.

La società mette a disposizione anche il programma fedeltà Postepay Sienergia. Infatti, grazie alla partnership con Poste Italiane si può sottoscrivere una carta prepagata ricaricabile Postepay con cui si possono fare acquisti su internet con la protezione Visa e prelevare denaro presso gli Atm Postamat e bancari; la carta si può ricaricare in qualsiasi momento e non ha costi annuali di gestione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In più utilizzando Postepay Sinergia si possono avere dei vantaggi presso i negozi convenzionati Poste Italiane e sconti con le attività convenzionate Sienergia.

Le offerte Sienergia

Chi diventa intestatario delle forniture di energia elettrica e gas metano di Sinergia, avrà in regalo ogni mese 30 ore di luce e 30 ore di gas gratis (l'offerta è riservata alle utenze domestiche). Il regalo viene riconosciuto dalla società come un bonus pari a un'ora al giorno di gas e luce erogato, scontando la componente energia e di materia prima del gas; non essendoci contrattualmente alcun vincolo di permanenza, in caso di rescissione del contratto il cliente non andrà incontro ad alcuna penalità.

Per quanto riguarda la fornitura di gas metano, il pacchetto commerciale dispone di un'offerta che permette uno sconto di 80 centesimi di euro sul prezzo di tutela stabilito da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) per tutta la durata del contratto (offerta riservata ai clienti domestici).

L'iniziativa 'Porta un amico'

Con l'opzione "Porta un amico" il cliente che invita i suoi amici a sottoscrivere un contratto con Sienergia riceverà uno sconto di 10 euro sulla bolletta per ogni contratto di gas o energia elettrica sottoscritto. Il nuovo cliente, invece, avrà la possibilità di ricevere uno sconto di cinque euro. Tutte le informazioni in merito all'iniziativa sono disponibili attraverso il numero verde del servizio clienti 800.031.956.

Tutte le informazioni sui gestori e le relative offerte del Mercato Libero sono presenti sul canale abbassa bollette di Blasting News.