Per la serie BlastingTalks intervistiamo Michela Lucchesini, marketing director di Beko Italy. Arçelik A.Ş., la capo gruppo, rappresenta uno dei maggiori produttori di elettrodomestici. È stata fondata da Vehbi Koç e da Leon Bejerano a Istanbul, in Turchia. È presente sul mercato estero in più di 145 Paesi, con oltre 30mila dipendenti, 18 fabbriche nel mondo e 12 marchi internazionali. Con il marchio Beko vengono commercializzati grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, forni microonde), piccoli elettrodomestici (per la preparazione dei cibi, l’aspirazione e lo stiro) e la climatizzazione residenziale.

Blasting Talks è una serie di interviste esclusive con business e opinion leader nazionali e internazionali per capire come la pandemia di coronavirus abbia accelerato il processo di digitalizzazione e come le aziende stiano rispondendo a questi cambiamenti epocali. Leggi le altre interviste della serie sul canale BlastingTalks Italia.

Partiamo raccontando ai lettori in che modo interpretate il ruolo di produttori di elettrodomestici: cosa vi contraddistingue e qual è il vostro approccio?

Beko è un marchio dinamico, grande alleato in casa nella gestione delle piccole sfide quotidiane, offre soluzioni intelligenti e semplici, incontrando un importante gradimento soprattutto di famiglie giovani, ma di anno in anno stiamo allargando il target di riferimento grazie anche al buon percepito da parte del consumatore sul fronte innovazione/qualità.

Qual è stato l’impatto della pandemia sul vostro settore e quali sono i principali problemi che avete dovuto affrontare?

Gli ultimi due anni hanno “smosso” il mercato, che dopo decenni di sostanziale stabilità ha avuto un periodo di forte calo quando è iniziata la pandemia, seguito da una forte ripresa nella seconda metà del 2020 e da una successiva crescita sostenuta nel 2021.

In sintesi, questa si è tradotta in oltre un milione di pezzi aggiuntivi venduti ai consumatori finali. Tutti gli operatori hanno dovuto gestire turbolenze nella domanda, nella capacità produttiva delle fabbriche, nella disponibilità della merce, nei trasporti e infine nei costi.

Come ha impattato l’aumento dei costi legati alle materie prime?

L’effetto costi (legato agli aumenti delle materie prime, alla mancanza di componenti e ai trasporti) ha visto il suo picco negli ultimi mesi del 2021, ma ci accompagnerà presumibilmente per tutto il primo semestre del 2022. Possiamo dire che tutte le categorie legate alla casa, come le nostre, hanno tenuto post-pandemia e anche avuto un incremento significativo della domanda. Le persone hanno cambiato il loro stile di vita passando molto più tempo in casa, cucinando molto di più e anche utilizzando di più gli elettrodomestici. In alcuni casi i prodotti si sono rotti e di fatto si è rinnovato il parco elettrodomestici in Italia decisamente datato.

Come avete interpretato e accolto il cambiamento avvenuto nello scorso anno sulla classificazione energetica per gli elettrodomestici nell’Unione Europea?

Ci preparavamo a questo cambiamento dai due anni precedenti, ma l’introduzione è slittata a causa della pandemia. Ci siamo fatti trovare più che pronti quando è arrivato il momento del passaggio. Il cambio delle classificazioni energetiche rappresenta una spinta per noi produttori per sviluppare prodotti sempre più efficienti, a beneficio del consumatore e del pianeta che ci ospita. Con il cambiamento delle etichette energetiche abbiamo visto crescere sensibilmente l’attenzione dei consumatori verso i consumi ridotti.

Il tema dell’impatto ambientale e del cambiamento climatico è sempre più presente: come state affrontando la questione?

La pandemia ha anche portato la sostenibilità a essere uno dei nuovi trend destinati a consolidarsi e rimanere nel tempo.

I consumatori oggi scelgono le marche che hanno obiettivi e fattivamente operano sui temi della sostenibilità, a partire dai prodotti che producono e commercializzano.

Arçelik A.Ş. è da diversi anni impegnata sui temi ambientali e sulla sostenibilità nei processi, nel modus operandi, nell’intero ecosistema aziendale. L’azienda è Carbon Neutral dal 2019 e ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali sull’impatto ambientale e sociale. Vorrei citare il 19° e 20° posto per Arçelik A.Ş e Beko nella classifica RealLeaders 2022.

Nell’ambito delle nuove classificazioni Beko vanta in tutte le famiglie di prodotto classe energetiche elevate. Non smette mai di studiare soluzioni ancora più vantaggiose e che possano fissare nuovi standard.

Recentemente avete avviato una campagna sociale intitolata #EatLikeAPro: su cosa si fonda l’iniziativa?

La missione di Beko è quella di aiutare le nuove generazioni a vivere in modo sano e il mangiar sano rappresenta un pilastro molto importante. Con La campagna Eat Like a Pro, abbiamo voluto raccontare la valenza di mangiare in modo sano alle nuove generazioni attraverso l’esempio dei campioni (in primis quelli del club FC Barcelona di cui siamo Partner). Nel 2021 il claim del brand è diventato Live Like a Pro, ovvero vivi in modo sano, e verrà integrato nel 2022 con il valore della sostenibilità. Per vivere in modo sano, anche il pianeta deve essere sano. In sostanza racconteremo la connessione tra uomo e natura: se sta bene l’una, stiamo bene anche noi.

Dal vostro peculiare punto di osservazione e in virtù di quanto avvenuto negli ultimi anni, quali sono le prospettive di cambiamento nel vostro comparto e cosa vi attendete nel futuro?

Ci aspettiamo sfide importanti iniziando proprio dalla sostenibilità: vogliamo giocare un ruolo di social activist su questo fronte. Il “fare” è più importante del “dire” per le nuove generazioni. I fatti non possono mancare e devono susseguirsi con un ritmo regolare e in coerenza con le parole. Il mercato a tendere si stabilizzerà nuovamente, occorre fare il massimo per conquistare una posizione di rilievo e solida all’interno dello scenario competitivo. La sfida, in parte già vinta, per Beko è quella di consolidarsi tra le marche più conosciute, considerate al momento dell’acquisto e scelte senza esitazione.

Abbiamo fatto un percorso negli ultimi 10 anni che ci ha portato dall’essere il “perfetto sconosciuto” alla terza marca sul mercato, con una contemporanea crescita del posizionamento di prezzo a fronte di prodotti con caratteristiche e tecnologie assolutamente paragonabili ai brand leader. Siamo molto soddisfatti e non ci fermiamo.

Leggi anche le altre interviste di Blasting Talks: