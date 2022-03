I prezzi delle case sono notevolmente aumentati in tutta Italia, ma soprattutto a Milano, dove sono arrivati a poco meno di 6000 euro al metro quadro. Il mercato immobiliare sta conoscendo un incremento del prezzo degli immobili nel capoluogo lombardo: una stima che probabilmente farà diminuire progressivamente le vendite. I costruttori stanno conoscendo una crisi sempre più profonda, mentre gli acquirenti ripiegano sulle periferie.

Le case a Milano in aumento

Secondo quanto riportato dai dati del mercato immobiliare milanese, le valutazioni degli immobili nuovi si aggira su prezzi decisamente molto alti.

La Camera di Commercio infatti, in collaborazione con Assimpredil (Associazione dei costruttori edili), esprime cifre in forte crescita delle case a Milano per metro quadrato. Questa stima tocca il 13% nel secondo semestre dell’anno scorso, e si prevede un ulteriore incremento, peraltro già in atto. La situazione economica complessiva in Italia difatti segnala una forte crisi legata al mercato immobiliare che purtroppo è destinata ad avere ripercussioni sempre più gravi.

I fattori che hanno fatto scendere la vendita degli immobili

Questa ‘caduta’ del mercato degli immobili era stata avvertita già in tempi meno recenti, ma con la pandemia che ha aggravato ulteriormente la situazione lavorativa, erano letteralmente crollate le speranze di migliorare il settore degli immobili.

Questa condizione già piuttosto gravosa potrebbe peggiorare in modo molto più consistente con la crisi legata alla guerra che intercorre ancora oggi fra Russia e Ucraina, che ha già ridotto notevolmente le risorse importate da questi due importanti mercati per l’Unione Europea. Moltissimi infatti non riuscirebbero ad accendere mutui a causa della mancanza di lavoro e di una stabilità efficace per poter incentivare l’incremento delle vendite.

Dunque l’alternativa su cui spesso si ripiega è il trasferimento in aree sempre più periferiche della città ma anche di aree che interessano le province, in cui si possono trovare prezzi più convenienti.

Cantieri in aumento

I costi della zona in cui si trova l’immobile inoltre influenzano in modo pressoché sostanziale il prezzo della stessa casa.

La domanda di cantieri, incentivata anche dai bonus offerti dal Governo per poter mettere in moto l’economia edile, è sempre maggiore. La speculazione sul settore ha portato un aumento delle materie prime che non consente ai costruttori di stare al passo con i prezzi di materiali e manodopera. I quartieri maggiormente interessati da questo incremento nell'ultimo anno sono quelli di Salomone - Bonfadini, Accursio, Quarto Oggiaro e Musocco - Villapizzone, tanto per citarne alcuni fra i più significativi.