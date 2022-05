Per la serie BlastingTalks intervistiamo uno dei due founder di Poleecy Massimo Ciaglia. Poleecy è una startup di “instant insurance”. Garantisce ai clienti la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa dovunque essi siano utilizzando il canale digitale, fornendo così una risposta immediata alla necessità di sicurezza delle persone.

Blasting Talks è una serie di interviste esclusive con business e opinion leader nazionali e internazionali per capire come la pandemia di coronavirus abbia accelerato il processo di digitalizzazione e come le aziende stiano rispondendo a questi cambiamenti epocali.

Leggi le altre interviste della serie sul canale BlastingTalks.

Com’è nata l’idea di fondare una start up pensata per innovare un settore tradizionale come quello assicurativo?

Il settore assicurativo è un settore che è rimasto negli anni praticamente immobilizzato dal punto di vista dell’innovazione. Operando nel mondo delle startup un giorno ho pensato quanto sarebbe stato utile avere la possibilità di poter sottoscrivere una polizza in maniera molto semplice attraverso una mobile app, limitatamente alla durata temporale di cui avessi bisogno, anche un solo giorno ed in maniera istantanea. Conobbi in quel periodo Elio Mungo, appena uscito dall’Ivass, a cui raccontai la mia idea e anche lui aveva sul suo Notebook un'idea molto simile.

Fu amore a prima vista e decidemmo all'istante di dare il via a questa bella avventura insieme.

Che cos’è l'instant insurance e quali servizi offrite concretamente ai vostri clienti?

L’instant insurance consiste in una tipologia di polizza che è possibile sottoscrivere molto rapidamente, in maniera semplice e che permette di coprire un arco temporale contenuto in concomitanza con eventi particolari.

Noi abbiamo sviluppato una complessa infrastruttura tecnologica, basata su Blockchain ed intelligenza artificiale, che consente di poter sottoscrivere ed attivare in maniera quasi istantanea una micro polizza.

Come avete avviato la vostra startup?

Abbiamo avviato la startup ponendoci verso il mercato consumer B2C, ma nel corso di questi primi due anni abbiamo pivotato verso il B2B, acquisendo clienti molto importanti tra cui Toyota.

Oggi proponiamo una piattaforma modulare attraverso la quale qualsiasi player può fornire micro polizze, integrando la soluzione direttamente all’interno delle proprie piattaforme. Noi ci occupiamo sia della fornitura della soluzione tecnologica che delle micro polizze e dei prodotti ove richiesto.

Quali sono i vantaggi effettivi per i clienti e quali difficoltà sopraggiungono nella formulazione di proposte assicurative tramite il web?

I vantaggi principali sono la semplicità nella sottoscrizione di una micro polizza, attraverso una user experience innovativa, il poter sottoscrivere una polizza per lo stretto periodo necessario e quindi risparmiare, avere un wording molto semplice e chiaro del contratto assicurativo, avere il contratto mappato all’interno di uno smart contract, che significa, ove possibile, poter avere l’apertura del sinistro e il rimborso del sinistro in maniera automatica e trasparente.

Ed infine, poter sottoscrivere una polizza nel momento in cui ne ho bisogno attraverso uno smartphone.

Le difficoltà principali nell’acquisto di polizze attraverso il canale digitale, spesso sono legate alla sfiducia che si ha nel vedersi riconosciuto un rimborso in caso di sinistro, perché non si ha a che fare con un agente di fiducia ma con un call center.

Eventi come la pandemia e la guerra in Ucraina hanno cambiato il vostro modo di fare business? Quale impatto avete riscontrato al riguardo?

Gli eventi ovviamente condizionano ogni tipo di business, nel nostro caso disponendo di molti prodotti in portfolio, in vari mercati, abbiamo cercato di operare sui prodotti non legati ai mercati più soggetti alla crisi provocata dalla pandemia, quali il turismo ad esempio.

Per cui se non si viaggiava più e non si richiedevano micro polizze viaggio, magari erano invece aumentate le polizze sul rischio cyber o su altri prodotti. L’importante nelle startup, che godono di modelli snelli e in grado di adattarsi al mercato in maniera veloce, è saper pivotare (“cambiar rotta”) in tempi rapidi.

In tutto ciò, quale ruolo ha giocato la tecnologia blockchain?

La blockchain è stata importantissima per varie ragioni. In primis, ci ha consentito di implementare gli smart contract, che sono la base dei nostri contratti assicurativi “trasparenti”. Ci ha altresì consentito, attraverso il nostro brevetto, di riuscire a renderci compliant con il regolatore, l’Ivass, e quindi di poter vendere micro polizze attraverso la nostra piattaforma sottoscrivendole in maniera rapida e semplice con un semplice click.

Altra caratteristica è la trasparenza che riusciamo a dare ai clienti, alle compagnie e alla rete peritale, ossia a tutti gli stakeholder coinvolti nella catena del valore assicurativa.

Guardando al lungo termine, come vede il futuro del settore assicurativo nei prossimi anni: ci sarà un passaggio completo al digitale o continuerà a persistere un modello commerciale ibrido?

Ritengo che ancora per un lungo periodo si andrà verso un modello ibrido, ove il broker assumerà sempre più forza e l’agente assicurativo andrà sempre più a perdere potere sul mercato. Il broker opererà sempre più esclusivamente con le imprese con prodotti taylor made e le polizze per il mass market andranno sempre più a digitalizzarsi a danno delle reti di agenzie delle compagnie assicurative, che dovranno tendere verso soluzioni digitali.

Leggi anche le altre interviste di Blasting Talks: