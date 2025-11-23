Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) ha presentato un disegno di legge che mira a valorizzare la fraternità umana nei luoghi di lavoro. L’iniziativa, discussa in Commissione Lavoro della Camera, si propone di trasformare gli ambienti professionali in spazi più inclusivi, partecipativi e attenti al benessere delle persone.

La centralità della dignità umana

Al cuore della proposta c’è la dignità della persona, considerata il principio guida per ripensare le relazioni industriali.

Il Cnel individua nella contrattazione collettiva aziendale e territoriale lo strumento privilegiato per introdurre misure innovative: dalla partecipazione dei lavoratori alle pari opportunità, dalla tutela delle fasce più vulnerabili alla conciliazione tra vita privata e professionale, fino all’equità retributiva.

Mentoring e valorizzazione delle competenze

Un punto particolarmente rilevante riguarda i lavoratori più esposti al rischio di esclusione e quelli meno giovani. Per loro si propone di rendere strutturali, attraverso i contratti collettivi, percorsi di mentoring e reverse mentoring.

L’obiettivo è favorire il trasferimento intergenerazionale delle competenze, creando un dialogo costruttivo tra chi ha esperienza e chi porta nuove prospettive.

Premi di risultato e riconoscimenti non economici

Il documento suggerisce anche di ampliare la disciplina fiscale sui premi di risultato. Oltre agli indicatori economici, si vorrebbe includere parametri che misurino la qualità dell’ecosistema aziendale e delle relazioni industriali, premiando le imprese che investono nel benessere organizzativo.

Non solo incentivi economici, ma anche forme di premialità simbolica per le aziende che adottano sistemi avanzati di gestione coerenti con i principi del disegno di legge.

Coordinamento e lotta al dumping contrattuale

Il Consiglio richiama l’esigenza di garantire un coordinamento con la normativa già in vigore e di valorizzare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Questo per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, che rischia di indebolire i diritti dei lavoratori e creare disparità tra imprese.

Attenzione alle micro e piccole imprese

Un capitolo importante è dedicato alle micro e piccole imprese, spesso penalizzate dalla complessità burocratica.

Per esse il Cnel propone strumenti semplificati che rendano concretamente applicabili le misure previste dal disegno di legge, così da garantire che anche le realtà più piccole possano contribuire a costruire un modello di lavoro inclusivo e sostenibile.

Un cambio di paradigma

In definitiva, la proposta del Cnel non si limita a introdurre nuove regole, ma invita a un cambio di paradigma: il lavoro non come semplice prestazione economica, ma come spazio di crescita personale e collettiva.

Secondo tale prospettiva, la fraternità diventerebbe così un valore da tradurre in pratiche concrete, capaci di rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita lavorativa.