Nexi guida la seduta a Piazza Affari dopo le indiscrezioni su un possibile aumento della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale della società dei pagamenti digitali. Il titolo sale di oltre il 2%, con prezzo intorno ai 3,9-4 euro e volumi in rialzo, risultando tra le migliori blue chip del Ftse Mib. Il movimento segna una pausa nel ciclo negativo che, negli ultimi mesi, aveva appesantito la performance del gruppo.

Rumor sull'azionariato e nuovo equilibrio tra i soci

Secondo quanto trapela dagli ambienti finanziari, CDP - che oggi detiene poco più del 19% di Nexi - starebbe valutando l'acquisto di circa il 3,2% detenuto da alcuni fondi esteri, tra cui Mercury UK Holdco.

L'eventuale operazione porterebbe la quota pubblica intorno al 22%, in linea con quella del fondo Hellman & Friedman, ridisegnando il baricentro dell'azionariato.

La prospettiva di un azionista istituzionale più forte viene letta come un elemento di stabilità: un presidio domestico potrebbe ridurre il rischio di vendite improvvise di grandi pacchetti azionari e favorire una governance più compatta in una fase di riassetto del settore dei pagamenti digitali. Alcuni report sottolineano anche la progressiva uscita di soci finanziari e il crescente peso di investitori di lungo periodo nel capitale della società.

Reazioni del mercato e prospettive per il titolo

Le voci sull'ascesa di CDP arrivano dopo un periodo in cui il titolo ha scontato la frenata della crescita dei ricavi, la pressione sui margini e il raffreddamento generale dell'interesse per il comparto.

Nonostante ciò, diverse case di investimento continuano a indicare un potenziale di rivalutazione significativo, con target price medi nell'ordine dei 7 euro, ben al di sopra delle quotazioni attuali.

In questo contesto, il movimento odierno viene interpretato dagli operatori come un primo segnale di ricoperture sul titolo e di riconsiderazione del profilo di rischio-rendimento di Nexi, in attesa di indicazioni più precise sulla strategia industriale, sugli eventuali disinvestimenti e sulla politica di remunerazione degli azionisti che verranno illustrati nei prossimi appuntamenti con il mercato.

Pagamenti digitali e infrastrutture strategiche

Sul fronte industriale, l'attenzione resta puntata sulla rete interbancaria dei pagamenti e sulle piattaforme che garantiscono la continuità dei servizi digitali a banche, imprese e pubblica amministrazione.

L'ipotesi di un rafforzamento della presenza pubblica nel capitale di Nexi si intreccia con il tema del controllo nazionale di nodi tecnologici sensibili, in un mercato caratterizzato da forte concorrenza internazionale e da pressanti esigenze di investimento.

Per il momento lo scenario resta affidato alle indiscrezioni, ma la seduta odierna segnala che il mercato ha iniziato a prezzare una maggiore stabilità azionaria e un possibile rilancio del titolo, in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte dei soggetti coinvolti.