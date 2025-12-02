Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze sulle cripto-attività saranno tassate con imposta sostitutiva al 33%, rispetto al 26% attuale. Il salto di aliquota completa il percorso che era stato avviato con la legge di bilancio 2025, che ha abolito la soglia di esenzione di 2.000,00 euro e ha reso imponibili anche i guadagni di importo contenuto. Una sola categoria continuerà a scontare il 26%: i token di moneta elettronica in euro inquadrato come EMT dalla normativa europea. Il cambio di regime arriva mentre il mercato cripto vive una correzione profonda e il Parlamento discute emendamenti per calibrare l'impatto del nuovo prelievo.

Le nuove aliquote e l'uscita dalla no tax area

Per il 2025 era stato previsto un anno di transizione: le plusvalenze da cessione, permuta o detenzione di cripto-attività restano tassate al 26%, ma senza più no tax area. Dal periodo d'imposta 2026 l'aliquota salirà in modo strutturale al 33% su tutti i redditi diversi generati da cripto-attività comunque denominate. L'obiettivo dichiarato è ampliare la base imponibile e consolidare il gettito, collocando la tassazione delle cripto nel solco dei redditi finanziari di fascia intermedia.

La successiva manovra per il 2026 introduce però una deroga mirata: le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro resteranno assoggettati al 26%, in deroga al 33% previsto per le altre cripto-attività.

Ne deriva un quadro a due velocità: per strumenti assimilati alla moneta elettronica in euro si mantiene un prelievo allineato ad altre forme di risparmio finanziario, mentre per Bticoin, Ether e la maggior parte delle stablecoin legate a valute estere si applicherà l'aliquota piena del 33%.

Rivalutazione al 18%: l'ultima finestra per i contribuenti

Per attenuare l'impatto dell'aumento il legislatore ha previsto un meccanismo di rivalutazione delle cripto-attività. Il contribuente può assumere come nuovo costo fiscale il valore al 1° gennaio 2025, versando un'imposta sostitutiva del 18% su tale importo. Il pagamento è consentito in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali, con scadenza fissata ai primi giorni di dicembre 2025; dopo tale termine il valore storico tornerà a essere la base per il calcolo delle plusvalenze.

In linea generale la rivalutazione risulta più conveniente per chi presenta plusvalenze latenti consistenti e prevede di disinvestire in un orizzonte temporale di pochi anni. In questi casi l'aliquota del 18% consente di sterilizzare parte della futura tassazione al 33%, riducendo l'effetto fiscale di eventuali vendite successive. Per chi ha minusvalenze, posizioni di importo modesto o un orizzonte di lungo periodo, la scelta richiede invece simulazioni puntuali, alla luce della forte volatilità del comparto e dell'assenza ormai di soglie di esenzione.

Più controlli, mercato in calo e confronto internazionale

Dal 2026 gli operatori saranno tenuti a raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali i dati sulle operazioni dei clienti, nell'ambito di un accordo Ocse che coinvolge 47 Paesi e si affianca alla piena applicazione del regolamento europeo MiCAR.

I fornitori di servizi su cripto-attività dovranno rispettare requisiti patrimoniali e procedure di identificazione della clientela comparabili a quelle del sistema bancario tradizionale, con una riduzione significativa degli spazi di anonimato e maggiori presidi antiriciclaggio.

Le novità arrivano in un contesto di forte correzione: dall'inizio di ottobre Bitcoin ha perso oltre un terzo del proprio valore, trascinando al ribasso l'intero comparto tra liquidazioni forzate, deflussi dagli ETF e crescente avversione al rischio. Il confronto con altri ordinamenti mostra approcci diversi: il Giappone valuta una flat tax intorno al 20% sui profitti da cripto, con l'obiettivo di attrarre capitali e attività nel settore.

In Italia il dibattito politico resta concentrato sul punto di equilibrio tra gettito, tutela del risparmio e competitività fiscale, mentre l'aumento al 33% e la deroga per i token in euro rappresentano, allo stato, l'ossatura del nuovo regime.