Il 20 febbraio potrebbe diventare una data spartiacque per centinaia di imprese europee e italiane colpite dai dazi statunitensi introdotti negli anni della prima amministrazione Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle tariffe doganali imposte facendo leva sull’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Una decisione che, se sfavorevole al governo, aprirebbe la strada ai rimborsi dei dazi pagati. Ma attenzione: la restituzione non sarà automatica e non riguarderà tutti.

Dazi Usa e imprese italiane: chi ha pagato il conto più alto

L’impatto delle barriere tariffarie americane si è fatto sentire soprattutto sulle aziende che esportano direttamente negli Stati Uniti con formule contrattuali come la resa DDP (delivered duty paid), dove l’onere doganale resta in capo all’esportatore, o su quelle che operano attraverso filiali e succursali oltreoceano. In molti casi, i dazi hanno eroso margini e competitività, trasformandosi in un costo strutturale difficile da assorbire. A distanza di anni, però, per alcune imprese si apre una finestra concreta per recuperare quanto versato. Ma il tempo stringe.

Il nodo legale davanti alla Corte Suprema

Al centro del giudizio c’è l’utilizzo dell’IEEPA, una legge del 1977 pensata per fronteggiare emergenze nazionali straordinarie.

L’amministrazione Trump l’ha invocata per giustificare l’introduzione di dazi straordinari, presentati come strumenti di difesa economica e sicurezza nazionale. Il punto critico è costituzionale prima ancora che commerciale. La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce infatti al Congresso, e non al Presidente, il potere di imporre tariffe doganali. Da qui il contenzioso: può l’IEEPA legittimare un intervento unilaterale dell’esecutivo in materia tariffaria?. Durante l’udienza del 5 novembre, diversi giudici hanno manifestato scetticismo verso un’interpretazione così estensiva dei poteri presidenziali. Se la Corte Suprema dovesse bocciare questa impostazione, i dazi verrebbero dichiarati illegittimi.

Ma una sentenza favorevole, da sola, non basta per ottenere i rimborsi.

Rimborsi dazi Usa: perchè non sono automatici

Uno degli equivoci più diffusi è pensare che l’eventuale annullamento dei dazi comporti la restituzione immediata delle somme pagate. Il sistema doganale statunitense funziona diversamente: i rimborsi spettano solo alle imprese che hanno tutelato il proprio diritto seguendo precise procedure amministrative e giudiziarie. In concreto, potranno accedere alla restituzione solo:

Le aziende i cui dazi non sono ancora stati definitivamente liquidati;

Le imprese che hanno già avviato un ricorso presso la Court of International Trade (CIT) prima della sentenza della Corte Suprema.

Chi resta inattivo rischia di perdere ogni possibilità, anche in presenza di una pronuncia favorevole.

Il fattore tempo è la vera discriminante

La tempistica è l’elemento decisivo e spesso sottovalutato. La pronuncia della Corte Suprema non era attesa prima del 20 febbraio, anche per via di una pausa procedurale di quattro settimane. Questo intervallo rappresenta una finestra strategica per le imprese. Secondo numerosi osservatori del diritto commerciale statunitense, dopo la sentenza la Court of International Trade potrebbe non accettare nuovi ricorsi. In pratica, solo chi avrà già una procedura pendente potrà beneficiare degli effetti della decisione.

Chi rischia di essere escluso

A perdere il diritto al rimborso saranno soprattutto:

Le aziende che hanno pagato i dazi senza presentare alcun reclamo;

Le imprese che hanno lasciato scadere i termini amministrativi;

Chi attende l’esito della Corte Suprema senza aver avviato azioni preventive.

In questi casi, anche una storica bocciatura dei dazi USA rischia di restare una vittoria solo teorica, senza alcun beneficio economico concreto.