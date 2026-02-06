L’oro torna al centro dell’attenzione dei mercati finanziari, ma lo fa con un andamento tutt’altro che lineare. Negli ultimi giorni il metallo prezioso ha alternato scatti improvvisi a brusche frenate, disegnando un grafico fatto di salite rapide e altrettanto veloci ripiegamenti. Una dinamica che riflette l’incertezza globale: tensioni geopolitiche, aspettative sulle banche centrali e dati macroeconomici stanno alimentando un clima di forte nervosismo tra gli investitori. Dopo il pesante arretramento registrato a fine gennaio, le quotazioni hanno provato a rialzare la testa.

In alcune sedute il prezzo spot è balzato fino al +4%, riportando l’oncia sopra soglie tecniche e psicologiche osservate con attenzione dagli operatori. Un rimbalzo favorito soprattutto da acquisti “difensivi”, tipici delle fasi di instabilità, e da una reazione tecnica dopo le vendite massicce dei giorni precedenti. La ripresa, però, è durata poco. A stretto giro sono tornate le prese di profitto: il metallo giallo ha ceduto parte dei guadagni e l’argento ha mostrato ribassi ancora più marcati, segnale di quanto il comparto dei preziosi resti fragile e dominato da logiche speculative. Il risultato è un mercato estremamente volatile, dove ogni notizia può innescare movimenti bruschi.

Perchè il prezzo dell'oro si muove così tanto

Dietro l’altalena delle quotazioni agiscono diversi fattori strutturali. Il primo è la tradizionale funzione di bene rifugio. In presenza di guerre, tensioni internazionali o timori di rallentamento economico, molti capitali si spostano sull’oro per proteggersi dai rischi. Questa domanda difensiva ha sostenuto i prezzi negli ultimi mesi, contribuendo a portarli su livelli elevati. Ad incidere è poi la politica monetaria. Le decisioni delle banche centrali, e in particolare della Federal Reserve, influenzano direttamente l’attrattività del metallo. Tassi reali più bassi riducono il costo opportunità di detenere oro – che non offre cedole o interessi – e ne stimolano gli acquisti.

C’è anche la variabile dollaro. Poiché l’oro è scambiato in valuta americana, un biglietto verde debole tende a renderlo più conveniente per gli investitori esteri, sostenendo i prezzi. Al contrario, un rafforzamento del dollaro può esercitare pressioni al ribasso. Infine, pesa la strategia delle banche centrali e dei grandi fondi: negli ultimi anni gli istituti monetari hanno aumentato le riserve auree per diversificare dal dollaro, creando una domanda di lungo periodo che funge da paracadute alle quotazioni.

Le prospettive

Secondo diversi analisti, la recente correzione è stata accentuata proprio dal rafforzamento del dollaro e dalle aspettative di una politica monetaria meno accomodante. Ma la partita resta aperta.

Nei prossimi giorni il mercato guarderà soprattutto ai dati macroeconomici statunitensi, alle mosse della Fed e all’evoluzione dello scenario geopolitico.

Un bene rifugio che non rinuncia al rischio

L’oro continua a confermarsi un punto di riferimento per chi cerca protezione nei momenti di incertezza, ma non è più sinonimo di stabilità assoluta. Al contrario, il breve periodo è caratterizzato da forti oscillazioni e repentini cambi di direzione. Il metallo giallo resta quindi una bussola del sentiment globale: quando la paura cresce, brilla. Ma lungo il percorso non mancano scossoni. E per gli investitori, oggi più che mai, serve sangue freddo.