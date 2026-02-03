Il Tesoro torna sul mercato con una nuova emissione di Btp a 15 anni, pensata come titolo di riferimento per il medio-lungo periodo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il lancio di un benchmark con scadenza 1° ottobre 2041, che verrà collocato tramite sindacato non appena le condizioni finanziarie saranno favorevoli. L’operazione coinvolgerà alcuni dei principali player bancari europei e globali, tra cui BBVA, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan SE, incaricati di gestire la distribuzione del titolo presso investitori istituzionali e retail.
Nuovo Btp 15 anni: caratteristiche e obiettivi
Con questa emissione il Tesoro punta a rafforzare la curva dei rendimenti sulla parte intermedia e lunga, offrendo un titolo di Stato con durata quindicennale che possa attrarre chi cerca stabilità e flussi cedolari costanti nel tempo. Il collocamento avverrà a breve, compatibilmente con l’andamento dei mercati obbligazionari e con il livello dei tassi di interesse, fattori determinanti per definire il rendimento iniziale.
Cosa sono i Btp e come funzionano
I Buoni del Tesoro Poliennali (Btp) sono obbligazioni emesse dallo Stato italiano per finanziare il debito pubblico. Si tratta di strumenti a medio-lungo termine, con cedola fissa pagata ogni sei mesi.
Le scadenze variano da pochi anni fino a durate molto estese, come 20, 30 o persino 50 anni. L’assegnazione avviene tramite aste marginali, alle quali i risparmiatori accedono indirettamente attraverso banche o intermediari autorizzati. In sostanza, chi acquista un Btp presta denaro allo Stato e riceve in cambio:
- Cedole periodiche,
- Rimborso del capitale alla scadenza.
Da cosa dipende il rendimento
Il guadagno per l’investitore deriva da due componenti principali. Anzitutto le cedole semestrali, stabilite al momento dell’emissione; infine l’eventuale differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale rimborsato. Se il titolo viene comprato sotto la pari, il rendimento effettivo aumenta. Al contrario, acquistare sopra 100 può ridurlo.
Esistono anche varianti indicizzate all’inflazione o con premi fedeltà, ma il nuovo Btp 2041 dovrebbe seguire la struttura classica a tasso fisso. Un vantaggio importante resta la fiscalità agevolata, con imposta al 12,5%, inferiore rispetto al 26% previsto per la maggior parte degli strumenti finanziari.
Conviene investire nel Btp 2041
Il profilo di rischio dei Btp è generalmente considerato medio-basso, perché l’emittente è lo Stato italiano. Tuttavia la durata incide molto sulla volatilità. Titoli più lunghi, come quello a 15 anni: oscillano di più quando cambiano i tassi, possono registrare perdite se venduti prima della scadenza e risultano più adatti a chi può mantenere l’investimento nel tempo.
Per questo motivo il nuovo benchmark 2041 può essere interessante per:
- I risparmiatori prudenti ma con orizzonte lungo,
- Chiunque cerchi reddito periodico stabile,
- Ed investitori che vogliono diversificare il portafoglio obbligazionario.
Le alternative attualmente sul mercato
Accanto ai Btp tradizionali, il Tesoro propone anche strumenti tematici e dedicati al retail, come:
- Btp Green, legati a progetti sostenibili,
- Btp Futura, pensati per i piccoli risparmiatori,
- Btp Valore, con meccanismi premianti per chi li mantiene fino alla scadenza. La nuova emissione a 15 anni amplia quindi la gamma e offre un ulteriore tassello per chi punta su investimenti sicuri e rendimenti stabili nel lungo periodo. In uno scenario di tassi ancora elevati, bloccare oggi una cedola fissa fino al 2041 potrebbe rappresentare una scelta strategica per molti portafogli conservativi.