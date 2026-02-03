Il Tesoro torna sul mercato con una nuova emissione di Btp a 15 anni, pensata come titolo di riferimento per il medio-lungo periodo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il lancio di un benchmark con scadenza 1° ottobre 2041, che verrà collocato tramite sindacato non appena le condizioni finanziarie saranno favorevoli. L’operazione coinvolgerà alcuni dei principali player bancari europei e globali, tra cui BBVA, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan SE, incaricati di gestire la distribuzione del titolo presso investitori istituzionali e retail.

Nuovo Btp 15 anni: caratteristiche e obiettivi

Con questa emissione il Tesoro punta a rafforzare la curva dei rendimenti sulla parte intermedia e lunga, offrendo un titolo di Stato con durata quindicennale che possa attrarre chi cerca stabilità e flussi cedolari costanti nel tempo. Il collocamento avverrà a breve, compatibilmente con l’andamento dei mercati obbligazionari e con il livello dei tassi di interesse, fattori determinanti per definire il rendimento iniziale.

Cosa sono i Btp e come funzionano

I Buoni del Tesoro Poliennali (Btp) sono obbligazioni emesse dallo Stato italiano per finanziare il debito pubblico. Si tratta di strumenti a medio-lungo termine, con cedola fissa pagata ogni sei mesi.

Le scadenze variano da pochi anni fino a durate molto estese, come 20, 30 o persino 50 anni. L’assegnazione avviene tramite aste marginali, alle quali i risparmiatori accedono indirettamente attraverso banche o intermediari autorizzati. In sostanza, chi acquista un Btp presta denaro allo Stato e riceve in cambio:

Cedole periodiche,

Rimborso del capitale alla scadenza.

Da cosa dipende il rendimento

Il guadagno per l’investitore deriva da due componenti principali. Anzitutto le cedole semestrali, stabilite al momento dell’emissione; infine l’eventuale differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale rimborsato. Se il titolo viene comprato sotto la pari, il rendimento effettivo aumenta. Al contrario, acquistare sopra 100 può ridurlo.

Esistono anche varianti indicizzate all’inflazione o con premi fedeltà, ma il nuovo Btp 2041 dovrebbe seguire la struttura classica a tasso fisso. Un vantaggio importante resta la fiscalità agevolata, con imposta al 12,5%, inferiore rispetto al 26% previsto per la maggior parte degli strumenti finanziari.

Conviene investire nel Btp 2041

Il profilo di rischio dei Btp è generalmente considerato medio-basso, perché l’emittente è lo Stato italiano. Tuttavia la durata incide molto sulla volatilità. Titoli più lunghi, come quello a 15 anni: oscillano di più quando cambiano i tassi, possono registrare perdite se venduti prima della scadenza e risultano più adatti a chi può mantenere l’investimento nel tempo.

Per questo motivo il nuovo benchmark 2041 può essere interessante per:

I risparmiatori prudenti ma con orizzonte lungo,

Chiunque cerchi reddito periodico stabile,

Ed investitori che vogliono diversificare il portafoglio obbligazionario.

Le alternative attualmente sul mercato

Accanto ai Btp tradizionali, il Tesoro propone anche strumenti tematici e dedicati al retail, come: