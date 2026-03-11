Negli ultimi anni sta emergendo un fenomeno che molti osservatori definiscono paradossale: mentre numerose famiglie continuano ad avere difficoltà nel far quadrare i conti domestici, il valore medio dell’Isee – l’indicatore che misura la situazione economica dei nuclei familiari – continua a crescere.

Questo aumento, apparentemente positivo, produce però un effetto inatteso. Molte famiglie - economicamente fragili - superano di poco le soglie previste per l'accesso ai bonus sociali destinati a luce, gas e acqua e finiscono quindi per essere escluse dai sostegni pubblici.

Secondo un’elaborazione de Il Sole 24 Ore basata sui dati dell’Osservatorio Isee dell’Inps, negli ultimi quattro anni si è registrata una riduzione significativa delle famiglie con redditi molto bassi, almeno secondo i parametri dell’indicatore economico.

Calo del 21% dei nuclei sotto i 10 mila euro

Tra il 2022 e il 2025 il numero complessivo di famiglie che presentano l’Isee è passato da 10,02 milioni a 10,37 milioni, con una crescita complessiva del 3%. Dietro questo dato apparentemente stabile si nasconde però una forte redistribuzione tra le diverse fasce di reddito.

Il numero di nuclei familiari con Isee inferiore a 10 mila euro, soglia utilizzata per molte agevolazioni sociali, è sceso da 4,97 milioni (inerenti al 2022) a circa 3,93 milioni (inerenti al 2025).

Si tratta di un calo del 21%.

In pratica, circa una famiglia su cinque che quattro anni fa rientrava nella fascia più bassa oggi risulta collocata in livelli economici leggermente superiori. Questo spostamento comporta per molti nuclei la perdita del diritto ai bonus sociali.

Il risultato è la formazione di una sorta di “zona grigia”: famiglie che non sono abbastanza povere per ricevere aiuti, ma che allo stesso tempo faticano comunque a sostenere l’aumento del costo della vita.

Crescono le fasce Isee medio-alte

Parallelamente alla riduzione delle famiglie sotto i 10 mila euro, tutte le altre classi di reddito hanno registrato una crescita.

I nuclei con Isee tra 10 e 15 mila euro sono aumentati del 13%, passando da 1,53 a 1,72 milioni.

Ancora più marcato l’aumento per la fascia 15-25 mila euro, cresciuta del 27% (da 1,87 a 2,38 milioni).

Anche le fasce più alte mostrano incrementi rilevanti: le famiglie con Isee tra 25 e 40 mila euro sono aumentate del 41%, mentre quelle con oltre 40 mila euro sono cresciute del 43%.

Questo cambiamento riflette diversi fattori, tra cui l’aumento dei redditi da lavoro e l’inclusione di nuove voci nel calcolo dell’Isee.

Redditi e patrimonio spingono l’indicatore

L’incremento del valore medio dell’Isee deriva dalla combinazione tra redditi e patrimonio delle famiglie. Quest’ultimo incide per circa il 20% dell’indicatore complessivo.

Tra il 2023 e il 2025 la componente reddituale è cresciuta del 20,3%, mentre quella patrimoniale ha registrato un aumento del 6,9%.

A contribuire a questa dinamica sono stati diversi fattori: l’aumento dell’occupazione, la crescita delle retribuzioni contrattuali – salite del 3,1% tra il 2024 e il 2025 secondo l’Istat – e l’incremento della liquidità delle famiglie, con depositi bancari aumentati del 3,3% negli ultimi due anni secondo la Banca d’Italia.

Questi bonus sociali, tuttavia, non sempre compensano l’aumento del costo della vita, lasciando molte famiglie in una situazione economica ancora fragile.

L’effetto dell’assegno unico sull’Isee e sui bonus sociali

Un altro elemento che ha contribuito all’aumento dell’indicatore economico è l’inclusione dell’assegno unico per i figli nel calcolo dell’Isee, introdotta negli ultimi aggiornamenti del sistema.

Nel 2025 questo contributo ha garantito mediamente 173 euro al mese per figlio, pari a circa 2.076 euro all’anno. Per le famiglie con più figli l’importo dei bonus sociali può incidere in modo significativo sul valore dell’Isee.

Il risultato è un ulteriore effetto paradossale: un sostegno economico ricevuto oggi può far superare alcune soglie e impedire l’accesso ad altri benefici. Si pensi ad esempio ai bonus energetici per luce e gas.

Quali novità introduce la Finanziaria 2026

Alcune criticità sono state parzialmente affrontate con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Tra le novità più rilevanti c’è la neutralizzazione del valore della prima casa nel calcolo dell’Isee e una scala di equivalenza più vantaggioso per le famiglie con figli.

Tuttavia, queste correzioni si applicano solo ad alcune prestazioni, come l’assegno unico e l’assegno di inclusione indicati nel Portale della Famiglia INPS 2026, mentre molte altri bonus sociali continuano a utilizzare criteri invariati.