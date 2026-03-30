Ricevere una cartella esattoriale può creare ansia, soprattutto se non si conoscono le conseguenze di un mancato pagamento entro i termini stabiliti dalla legge. In Italia, la cartella esattoriale è l’atto con il quale l’agenzia entrate riscossione richiede il pagamento di tributi non saldati, interessi e sanzioni. Questo documento contiene informazioni precise sul tipo di debito, l’importo dovuto, eventuali interessi di mora e la scadenza per il pagamento.

Cosa accade se non si paga entro 60 giorni

Se il contribuente non provvede al pagamento entro i termini indicati, l’ente di riscossione può avviare procedure forzate per recuperare il credito.

Tra queste rientrano

pignoramento del conto corrente

fermo amministrativo su veicoli e beni mobili registrati

ipoteca sugli immobili di proprietà

Ogni procedura viene preceduta da notifiche ufficiali, dando così la possibilità al contribuente di regolarizzare la propria posizione o presentare eventuali contestazioni.

Rateizzazione e strumenti di tutela

Per chi non può pagare l’intero importo subito, la legge prevede strumenti specifici per dilazionare il debito. Tra questi:

Rateizzazione del debito: consente di suddividere l’importo in più rate mensili, secondo le regole stabilite dall’ente.

Rottamazione o definizione agevolata: in determinati periodi e per particolari debiti, è possibile ottenere una riduzione di sanzioni e interessi.

Ricorso o opposizione: se la cartella contiene errori o importi non dovuti, il contribuente può presentare ricorso entro i termini previsti dalla legge.

Èfondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti già effettuati, eventuali comunicazioni ricevute e ogni prova che possa dimostrare l’errore o l’inesattezza della cartella.

Come comportarsi per ridurre i rischi

Chi riceve una cartella esattoriale deve:

Verificare l’esattezza dei dati: controllare importo, tributo, periodo di riferimento e eventuali interessi. Valutare la possibilità di rateizzare: anche piccole rate mensili possono evitare procedure forzate. Contattare l’ente in caso di dubbi: chiarire subito eventuali incongruenze per evitare escalation

Una gestione tempestiva e corretta della propria posizione fiscale può prevenire aggravamenti, spese aggiuntive e procedure invasive.