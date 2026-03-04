Il Conto termico 3.0 nel 2026 parte con il botto: in pochi giorni sono arrivate richieste per oltre 1,3 miliardi di euro, superando i 900 milioni disponibili. Il risultato? Portale sospeso e stop temporaneo alle nuove domande da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse). A trainare il boom sono soprattutto i piccoli Comuni sotto i 15mila abitanti, che possono ottenere fino al 100% delle spese inerenti alla riqualificazione della classe energetica. Il problema emerso è evidente nei numeri: richieste per 1,298 miliardi di euro a fronte di uno stanziamento di 900 milioni.

Un livello di adesione mai registrato nelle precedenti versioni della misura. Secondo i dati diffusi, l’85% delle circa 3.333 pratiche avviate riguarda proprio i piccoli Comuni attratti dalla copertura integrale delle spese ammissibili.

Quali reazioni hanno avuto imprese e associazioni

Lo stop improvviso al portale ha sollevato preoccupazioni nel mondo delle imprese. Giuseppe Lorubio, presidente di Assotermica, ha parlato di una sospensione del Conto Termico 3.0 che rischia di frenare un mercato che aveva appena ritrovato slancio. Secondo Lorubio, sarebbe fondamentale mantenere una netta separazione tra i plafond destinati ai diversi beneficiari: se una delle due quote di risorse dovesse esaurirsi, lo stop dovrebbe riguardare solo quel comparto, senza compromettere i fondi riservati agli altri soggetti.

Sulla stessa linea anche Federico Musazzi, segretario generale di Assoclima, che sottolinea come l’elevato numero di domande dimostri una maggiore attrattività della misura rispetto al passato. Proprio per questo, secondo Musazzi, i numeri registrati nelle prime settimane dovrebbero aprire una riflessione sulla possibilità di rafforzare lo strumento, incrementando le risorse disponibili e garantendo continuità soprattutto ai privati.

Il confronto resta aperto e nelle prossime settimane potrebbe portare a correttivi o a un potenziamento dei fondi, nel tentativo di evitare che l’interesse generato dal 100% ai piccoli Comuni si trasformi in un freno per gli altri beneficiari.

A quanto ammonta il plafond e come viene suddiviso

Il plafond annuo del Conto termico 3.0 è pari a 900 milioni di euro, così suddivisi:

500 milioni destinati ai privati e alle imprese

400 milioni destinati alla P.A.

La novità più rilevante riguarda i Comuni sotto i 15.000 abitanti: per loro è prevista una copertura fino al 100% delle spese ammissibili per interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici.

Per imprese e privati, invece, l’incentivo copre una percentuale variabile della spesa, in base a:

Tipologia di intervento (sostituzione impianti, pompe di calore, isolamento termico)

Miglioramento da fare alla classe energetica

Eventuale necessità dovuta alla fascia di reddito

L’importo minimo dipende dall’intervento effettuato, mentre quello massimo è determinato dai massimali previsti dalla normativa.

Chi può beneficiare della misura del Conto termico 3.0

Il Conto termico 3.0 è rivolto a più categorie di beneficiari, con regole specifiche.

Possono presentare domanda:

Comuni con meno di 15.000 abitanti per interventi su edifici pubblici

Altre Pubbliche amministrazioni

Imprese che impiegano risorse destinate all'efficienza energetica

Soggetti privati che detengono il diritto di proprietà su immobili

Non è previsto un requisito di età specifico per accedere al contributo.

Per i privati possono essere richiesti:

Titolarità dell’immobile

Posizione regolare dal punto di vista fiscale e contributivo

Eventuale documentazione ISEE in caso di priorità legate al reddito

Sono esclusi gli interventi che non rispettano i requisiti tecnici fissati dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 o che superano i massimali di spesa previsti.