La Conferenza dei Sindaci ha approvato un programma che utilizza risorse nazionali destinate - si tratta di 3 milioni investiti nei servizi sociali - al contrasto della povertà. Il piano nasce dal lavoro congiunto degli uffici comunali dei servizi sociali e delle professionalità impegnate nella gestione dei fondi pubblici. L’obiettivo è semplice: trasformare le risorse disponibili in servizi concreti per cittadini e ogni famiglia.

La strategia dell’Ambito sociale di Cosenza

La programmazione è il risultato di un’analisi dei bisogni del territorio.

L’Ambito sociale ha valutato cambiamenti sociali, emergenze e nuove fragilità per costruire interventi mirati.

Il piano punta a rafforzare la rete dei servizi sociali locali e a migliorare la capacità delle amministrazioni di rispondere alle difficoltà economiche e sociali della popolazione.

Il lavoro è stato sviluppato dagli uffici dell’Ambito con il contributo delle figure tecniche impegnate nella pianificazione e nella gestione dei fondi.

Franz Caruso sottolinea il risultato raggiunto

Il presidente della Conferenza dei Sindaci, Franz Caruso, sottolinea il valore del risultato raggiunto. Tutto questo grazie all'uso di mezzi utili a supportare coloro che vivono situazioni di disagio socio-economico.

Secondo Caruso, l’obiettivo dell’amministrazione è garantire equità e accesso ai servizi sociali, costruendo un sistema di protezione capace di fronteggiare le necessità della comunità.

I nuovi servizi previsti dal piano sociale

La nuova programmazione introduce diversi interventi pensati per rafforzare il sistema di sostegno sociale attraverso le seguenti misure:

tirocini che puntano all'inclusione sociale

potenziare i servizi domiciliari e di prossimità

supportare la genitorialità

rafforzare i servizi pensati per l’inclusione sociale (PIS)

ottimizzare i servizi di segretariato sociale

Questi strumenti mirano a rafforzare la rete territoriale e a offrire un accompagnamento concreto alle persone che affrontano ostacoli economici o sociali.

Un sistema di servizi sociali per tutte le fasce della popolazione

Il piano dell’Ambito sociale di Cosenza è rivolto a diverse categorie di cittadini.

Gli interventi coinvolgeranno non solo gli adulti che vivono in difficoltà economica, ma anche: le famiglie, i minorenni, le persone anziane, i cittadini di Paesi terzi.

L’obiettivo dei servizi sociali è accompagnare le persone lungo le diverse fasi della vita, favorendo integrazione sociale, autonomia e qualità della vita.

Un modello di gestione delle politiche sociali

Per il presidente Caruso, il nuovo piano dimostra come una programmazione attenta possa migliorare l’uso delle risorse pubbliche a favore della comunità. Pertanto il focus rimane sull'ottimizzazione dei servizi sociali capace di rispondere alle nuove sfide individuate.

Il lavoro dell’Ambito sociale coinvolge la dirigente Matilde Fittante, la responsabile di posizione organizzativa Sofia Vetere e l’Ufficio di Piano, impegnati nella gestione e nello sviluppo delle politiche sociali.

L’Ambito sociale di Cosenza rafforza la rete di inclusione

Con l’approvazione del nuovo piano, l’Ambito Territoriale Sociale n.1 di Cosenza consolida il proprio ruolo nella gestione delle politiche di welfare locali.

L’investimento da tre milioni di euro punta a ridurre le disuguaglianze sociali - causati anche dalla stretta sui bonus sociali alle famiglie - e a garantire un accesso più ampio ai servizi di protezione sociale.

Una strategia che mette al centro i cittadini e rafforza la rete di interventi dedicati alle persone più vulnerabili del territorio tramite i servizi sociali.