Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) scoprirà di essere caduta in una trappola dopo aver accettato un lavoro come conduttrice del meteo. La donna apprenderà che dietro alla proposta lavorativa c'è lo zampino di Nadir.

Yildiz s'improvvisa conduttrice per le previsioni meteo

Tutto inizierà quando Zehra pregherà Yildiz di accompagnarla ad una stazione televisiva per promuovere il suo ultimo libro. La sorella di Zeynep distratta entrerà in uno studio dove stavano registrando le previsioni del meteo.

Il cameraman scambierà la donna per la vera conduttrice, invitandola ad andare in onda. Yildiz inizierà ad improvvisare previsioni strampalate e divertenti che riempiranno di gioia i vari telespettatori. La donna, a questo punto, verrà fermata dal direttore della televisione che le proporrà un contratto da molti zeri per diventare la conduttrice del format. La sorella di Zeynep sarà propensa ad accettare la proposta di lavoro ma Halit la minaccerà di spiacevoli conseguenze.

Yildiz scopre di essere caduta in una trappola organizzata da Nadir

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Yildiz deciderà di seguire la sua testa e per questo accetterà d'incontrare il direttore della televisione la sera stessa.

L'uomo farà alla donna un contratto full time con alcune clausole da rispettare. Il pubblico scoprirà che dietro alla proposta c'è un grande inganno. Halit farà il impossibile affinché la moglie si ritiri ma il direttore andrà fino in fondo con la preparazione del contratto. L'uomo dirà ad Yildiz e Zehra che le farà conoscere il proprietario del canale. Le due donne andranno incontro a una brutta sorpresa quando si troveranno davanti Nadir, il nemico di Halit e il nuovo socio all'holding Argun. Yildiz capirà di essere finita in una trappola, rifiutandosi di continuare le trattative per l'assunzione.

Il rapporto tra Kaya e Leyla è diventato sempre più serio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio marzo su Canale 5, Ender Celebi ha chiesto ad Altin di tenere sotto controllo Sahika e informarla sui suoi spostamenti.

La donna è all'oscuro che la domestica sia in combutta con la darklady. Nel frattempo, Lila si è fatta accompagnare ad un party da Yigit. I due sono apparsi sempre più complici ed al termine dell'evento è scattato un bacio tra di loro.

Kaya e Leyla, invece, sono apparsi sempre più complici, segno di un legame che è diventato sempre più serio. Infine Yildiz è apparsa disperata in seguito alla scoperta che suo figlio è stato scambiato alla nascita.