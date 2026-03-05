L’isee 2026 è uno dei documenti più importanti per chi vuole accedere ai bonus e alle agevolazioni previste per il prossimo anno. Senza questo indicatore aggiornato, infatti, molte prestazioni economiche non possono essere richieste o rischiano di essere sospese. Per questo motivo migliaia di famiglie si stanno informando su quali documenti portare al CAF e quali dati devono essere dichiarati. Vediamo quindi chi deve presentarlo, quali informazioni servono per il calcolo e perché è importante preparare tutta la documentazione in anticipo.
Chi deve rinnovare l'ISEE
L’ISEE non rappresenta un bonus, ma è l’indicatore utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie e stabilire l’accesso ai bonus sociali.
Devono quindi rinnovare l’ISEE 2026 tutte le famiglie che intendono richiedere bonus o agevolazioni.
In particolare, la presentazione dell’ISEE riguarda:
- famiglie residenti in Italia che richiedono prestazioni sociali agevolate
- nuclei familiari che devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
- cittadini che intendono ottenere bonus economici, riduzioni tariffarie o sostegni pubblici
- persone che devono dichiarare redditi, patrimoni e composizione del nucleo familiare
Sono invece esclusi dall’obbligo coloro che non richiedono prestazioni legate alla situazione economica.
Tra le agevolazioni che richiedono quasi sempre l’ISEE aggiornato rientrano diversi bonus per famiglie, studenti e lavoratori, oltre a riduzioni su servizi e prestazioni pubbliche.
Quali documenti sono necessari per il calcolo dell'ISEE
L’ISEE non stabilisce un importo fisso da ricevere, ma serve per determinare se si ha diritto a un bonus e quale importo spetta in base alla situazione economica della famiglia.
Il calcolo dell’indicatore tiene conto di diversi elementi:
- redditi percepiti da ogni componente che appartiene al nucleo familiare
- patrimonio mobiliare, come conti correnti e risparmi
- patrimonio immobiliare posseduto
- numero dei componenti della famiglia e presenza di figli o persone con disabilità
Per l’ISEE 2026 vengono presi in considerazione dati riferiti agli anni precedenti, in particolare:
- redditi percepiti nell'anno 2024
- patrimonio - il riferimento è sia per quello mobiliare che per l'immobiliare - posseduto al 31 dicembre 2024
Un elemento molto importante è la giacenza media dei conti correnti, cioè la media delle somme presenti durante l’anno.
Questo dato deve essere presentato insieme al saldo del conto al 31 dicembre 2024.
Tra i documenti principali da portare al CAF rientrano:
Situazione anagrafica
- documento che attesti l'identità del dichiarante
- codice fiscale di ciascuno dei componenti del nucleo familiare
- per chi vive in locazione deve mostrare il contratto di affitto registrato
Situazione reddituale
- modello 730 oppure il modello dei Redditi delle Persone Fisiche
- Certificazione Unica (CU) che deve essere rilasciata dal datore di lavoro oppure dall'ente pensionistico
- documentazione relativa a redditi esenti o percepiti all’estero
- eventuali supporti economici come l'assegno di mantenimento percepito
- eventuali compensi per lavoro autonomo occasionale
Situazione patrimoniale
- saldo e giacenza media - bancari e postali - di tutti i conti correnti
- libretti del risparmio e buoni fruttiferi postali
- carte prepagate che possiedono un IBAN
- altri strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi
- visure catastali inerenti agli immobili e ai terreni
- certificazione con i dettagli del mutuo residuo
- targa di veicoli con cilindrata superiore a 500 cc, imbarcazioni o navi da diporto
Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità o invalidità, è necessario presentare anche la certificazione che attesta questa condizione.
Quando bisogna aggiornare l'ISEE 2026
Il rinnovo dell’ISEE 2026 non comporta un pagamento automatico dei nuovi bonus. Piuttosto serve per richiederli e per evitare che quelli già ottenuti vengano sospesi.
In generale:
- l’ISEE deve essere aggiornato all’inizio dell’anno
- la richiesta avviene mediante la DSU (sigla della Dichiarazione Sostitutiva Unica)
- è possibile rivolgersi a CAF, patronati o professionisti abilitati
- in alternativa si può utilizzare la versione precompilata online
Chi decide di procedere in autonomia può accedere al portale della Famiglia dell’INPS 2026 , dove è disponibile l’ISEE precompilato con molti dati già inseriti automaticamente.
Una volta ottenuto l’ISEE aggiornato, sarà possibile richiedere i bonus previsti e ricevere i pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle singole misure.