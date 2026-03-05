L’isee 2026 è uno dei documenti più importanti per chi vuole accedere ai bonus e alle agevolazioni previste per il prossimo anno. Senza questo indicatore aggiornato, infatti, molte prestazioni economiche non possono essere richieste o rischiano di essere sospese. Per questo motivo migliaia di famiglie si stanno informando su quali documenti portare al CAF e quali dati devono essere dichiarati. Vediamo quindi chi deve presentarlo, quali informazioni servono per il calcolo e perché è importante preparare tutta la documentazione in anticipo.

Chi deve rinnovare l'ISEE

L’ISEE non rappresenta un bonus, ma è l’indicatore utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie e stabilire l’accesso ai bonus sociali.

Devono quindi rinnovare l’ISEE 2026 tutte le famiglie che intendono richiedere bonus o agevolazioni.

In particolare, la presentazione dell’ISEE riguarda:

famiglie residenti in Italia che richiedono prestazioni sociali agevolate

nuclei familiari che devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

cittadini che intendono ottenere bonus economici, riduzioni tariffarie o sostegni pubblici

persone che devono dichiarare redditi, patrimoni e composizione del nucleo familiare

Sono invece esclusi dall’obbligo coloro che non richiedono prestazioni legate alla situazione economica.

Tra le agevolazioni che richiedono quasi sempre l’ISEE aggiornato rientrano diversi bonus per famiglie, studenti e lavoratori, oltre a riduzioni su servizi e prestazioni pubbliche.

Quali documenti sono necessari per il calcolo dell'ISEE

L’ISEE non stabilisce un importo fisso da ricevere, ma serve per determinare se si ha diritto a un bonus e quale importo spetta in base alla situazione economica della famiglia.

Il calcolo dell’indicatore tiene conto di diversi elementi:

redditi percepiti da ogni componente che appartiene al nucleo familiare

patrimonio mobiliare, come conti correnti e risparmi

patrimonio immobiliare posseduto

numero dei componenti della famiglia e presenza di figli o persone con disabilità

Per l’ISEE 2026 vengono presi in considerazione dati riferiti agli anni precedenti, in particolare:

redditi percepiti nell'anno 2024

percepiti nell'anno patrimonio - il riferimento è sia per quello mobiliare che per l'immobiliare - posseduto al 31 dicembre 2024

Un elemento molto importante è la giacenza media dei conti correnti, cioè la media delle somme presenti durante l’anno.

Questo dato deve essere presentato insieme al saldo del conto al 31 dicembre 2024.

Tra i documenti principali da portare al CAF rientrano:

Situazione anagrafica

documento che attesti l'identità del dichiarante

codice fiscale di ciascuno dei componenti del nucleo familiare

per chi vive in locazione deve mostrare il contratto di affitto registrato

Situazione reddituale

modello 730 oppure il modello dei Redditi delle Persone Fisiche

Certificazione Unica (CU) che deve essere rilasciata dal datore di lavoro oppure dall'ente pensionistico

documentazione relativa a redditi esenti o percepiti all’estero

eventuali supporti economici come l'assegno di mantenimento percepito

eventuali compensi per lavoro autonomo occasionale

Situazione patrimoniale

saldo e giacenza media - bancari e postali - di tutti i conti correnti

libretti del risparmio e buoni fruttiferi postali

carte prepagate che possiedono un IBAN

altri strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi

visure catastali inerenti agli immobili e ai terreni

certificazione con i dettagli del mutuo residuo

targa di veicoli con cilindrata superiore a 500 cc, imbarcazioni o navi da diporto

Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità o invalidità, è necessario presentare anche la certificazione che attesta questa condizione.

Quando bisogna aggiornare l'ISEE 2026

Il rinnovo dell’ISEE 2026 non comporta un pagamento automatico dei nuovi bonus. Piuttosto serve per richiederli e per evitare che quelli già ottenuti vengano sospesi.

In generale:

l’ISEE deve essere aggiornato all’inizio dell’anno

la richiesta avviene mediante la DSU (sigla della Dichiarazione Sostitutiva Unica)

è possibile rivolgersi a CAF, patronati o professionisti abilitati

in alternativa si può utilizzare la versione precompilata online

Chi decide di procedere in autonomia può accedere al portale della Famiglia dell’INPS 2026 , dove è disponibile l’ISEE precompilato con molti dati già inseriti automaticamente.

Una volta ottenuto l’ISEE aggiornato, sarà possibile richiedere i bonus previsti e ricevere i pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle singole misure.