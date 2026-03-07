Più di 10 milioni di euro per rafforzare il tessuto produttivo locale e sostenere maggiori opportunità di lavoro a Reggio Calabria. È questo l’obiettivo che si propone il progetto “Dammi il 5”. Si tratta di un il pacchetto composto da cinque bandi - presentato a Palazzo San Giorgio - nell’ambito del PN Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027.

L’iniziativa punta a favorire l’inserimento lavorativo, sostenere le imprese e incentivare nuove attività economiche nel territorio di Reggino. Alla presentazione hanno partecipato Carmelo Romeo (assessore alle risorse comunitarie), Alex Tripodi (assessore allo sviluppo economico), Tommaso Cotronei (dirigente) e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.

Incentivi per chi cerca lavoro a Reggio Calabria

Tra le misure più rilevanti c’è il bando “Attivazione lavoro”, che dispone di oltre 4,1 milioni di euro. L’obiettivo è facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro a Reggio Calabria di persone che rischiano l’esclusione occupazionale.

La misura è rivolta a:

disoccupati

persone con disabilità

soggetti vulnerabili

titolari di protezione internazionale.

Attraverso percorsi di accompagnamento e politiche attive, il progetto punta a creare opportunità concrete per chi fatica a trovare un’occupazione stabile.

Incentivi alle imprese che assumono giovani

Un’altra parte importante del programma riguarda il sostegno alle aziende. Con il bando “Impact”, finanziato con circa 2 milioni di euro, il Comune punta a incentivare l’assunzione di giovani residenti nella provincia di Reggio Calabria e che hanno tra i 18 e i 35 anni.

Le imprese che aderiranno potranno ottenere contributi per nuove assunzioni, con premialità previste per donne e persone con disabilità. L’obiettivo è favorire la crescita di lavoro a Reggio Calabria e rafforzare il legame tra sistema produttivo e territorio.

Fondi per commercio, turismo e nuove attività

Il programma prevede anche interventi per sostenere lo sviluppo economico della città. Il bando “Reggio Valore Centro Storico”, con una dotazione di 1,2 milioni di euro, finanzierà attività commerciali, artigianali e di servizi già esistenti o di nuova costituzione.

Accanto a questo, il bando “Reggio Valore Turismo e Cultura” mette a disposizione 800 mila euro per iniziative, di stampo imprenditoriale, legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia.

L’obiettivo è rilanciare l’economia locale e creare nuove opportunità di lavoro a Reggio Calabria nei settori strategici del territorio.

Un hub per startup e innovazione

Tra i progetti previsti dal programma c’è anche la riqualificazione della Sala Spinelli, che diventerà un hub urbano dedicato all’innovazione.

La struttura ospiterà spazi di coworking, servizi per startup e ambienti tecnologici pensati per favorire l’incontro tra professionisti, imprese e nuove idee imprenditoriali. L’iniziativa punta a sostenere la nascita di nuove attività, rafforzando l’ecosistema economico locale con più opportunità di lavoro a Reggio Calabria.

L’obiettivo: creare lavoro sul territorio reggino

Secondo il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, il pacchetto di interventi rappresenta un passo importante per lo sviluppo della città.

I bandi - per opportunità di lavoro a Reggio Calabria - saranno pubblicati sul sito del Comune e potranno contare su una dotazione iniziale di oltre 10 milioni di euro, destinata a crescere nei prossimi anni fino a circa 20 milioni complessivi.

Le misure puntano a sostenere il lavoro in tutte le sue forme: aiuti alle imprese, incentivi per startup e PMI, strumenti di accompagnamento all’occupazione e nuovi spazi per l’innovazione.

Nonostante ci sia ancora tanto da fare anche sul lavoro femminile in Calabria, l’amministrazione comunale si avvia a fare un investimento strategico per rafforzare l’economia locale e offrire nuove opportunità ai giovani e ai lavoratori della città.