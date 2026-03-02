Il Modello 730/2026 segna l’avvio di una nuova stagione per i bonus fiscali, ma introduce anche una stretta significativa per i contribuenti con redditi medio-alti. La pubblicazione della versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate ha acceso i riflettori sulle modifiche che interesseranno la dichiarazione dei redditi accumulati nel 2025. A cambiare sono soprattutto le regole sulle detrazioni, con un meccanismo che può ridurre fino a 14.000 euro (si tratta della quota massima delle spese detraibili). Vediamo chi può beneficiare delle agevolazioni, quali sono gli importi e quando arrivano i rimborsi.

Chi sono i beneficiari delle novità 2026

Le novità del Modello 730/2026 riguardano in particolare i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, ma coinvolgono anche famiglie e proprietari di immobili.

I beneficiari delle novità del 2026 che possono accedere ai bonus e alle detrazioni sono:

Contribuenti con reddito fino a 75.000 euro, senza applicazione della nuova tagliola

Contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, con limiti parametrati

Genitori con figli fiscalmente a carico tra 21 e 30 anni

Genitori con figli over 30 solo se con disabilità accertata

Proprietari che effettuano lavori sull’abitazione principale

Inoltre, la normativa prevede anche alcune restrizioni:

Stop alle detrazioni per figli a carico oltre i 30 anni se non disabili

Limitazioni per contribuenti non UE con familiari residenti all’estero

Riduzione progressiva delle spese detraibili oltre i 75.000 euro

Il punto centrale è la nuova formula di calcolo che riduce il plafond massimo delle spese detraibili per i redditi più elevati.

Come si ottiene l'importo massimo delle spese detraibili

Le questioni sul modello 730/2026 si fanno sempre più delicate, vediamo quanto spetta e come viene calcolato. Per i redditi superiori a 75.000 euro, l’importo massimo delle spese detraibili si ottiene moltiplicando un importo base per un coefficiente familiare. Vediamoli nel dettaglio.

Gli importi base indicati dall'Agenzia delle Entrate sono:

14mila euro di spese detraibili sono previsti per i redditi che variano tra 75mila e 100mila euro

8mila euro di spese detraibili sono previsti per i redditi che superano i 100mila euro

I coefficienti familiari da applicare sono:

0,50 per il dichiarante che non ha figli a carico

0,70 per colui/colei che ha un figlio a carico

0,85 per il dichiarante che ha due figli

1 per colui/colei che ha un figlio disabile oppure più di due figli

Mentre, non saranno assoggettate al taglio:

le spese che i contribuenti hanno sostenuto in ambito sanitario

gli investimenti effettuate in start up e PMI di tipo innovativo

i mutui e assicurazioni stipulati entro il 31 dicembre 2024

le rate di ristrutturazioni e bonus energetici sostenuti entro il 2024

Bonus casa: l'abitazione principale avrà dei vantaggi

Riguardo alle ristrutturazioni e al risparmio energetico, il bonus sarà più elevato per l’abitazione principale.

Un elemento positivo e fondamentale per le famiglie interessate che, si apprestano ad organizzare la documentazione necessaria, per procedere alla compilazione del modello 730/2026.

In particolare per i bonus casa relativi alle spese 2025 si avranno:

36% di detrazione per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

50% per i lavori riguardanti l’abitazione principale

Novità positive anche per le famiglie: dal 2025 il tetto massimo detraibile per spese scolastiche sale a 1.000 euro per alunno. Inoltre, è stato attivato un portale della famiglia INPS con 40 prestazioni gestibili in un unico spazio.

Quando arrivano i pagamenti dei rimborsi del modello 730/2026

La campagna dichiarativa 2026 entrerà nel vivo dal 30 aprile, quando sarà disponibile il modello 730/2026 precompilato (si suggerisce di monitorare l’area dedicata che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I rimborsi sono concessi se di effettua la presentazione della dichiarazione e generalmente - a partire da luglio - vengono pagati:

nel cedolino paga

nell'accredito della pensione

Sono automatici per lavoratori dipendenti e pensionati con sostituto d’imposta

È possibile verificare lo stato della pratica e gli importi direttamente online tramite il portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.