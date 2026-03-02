Il Modello 730/2026 segna l’avvio di una nuova stagione per i bonus fiscali, ma introduce anche una stretta significativa per i contribuenti con redditi medio-alti. La pubblicazione della versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate ha acceso i riflettori sulle modifiche che interesseranno la dichiarazione dei redditi accumulati nel 2025. A cambiare sono soprattutto le regole sulle detrazioni, con un meccanismo che può ridurre fino a 14.000 euro (si tratta della quota massima delle spese detraibili). Vediamo chi può beneficiare delle agevolazioni, quali sono gli importi e quando arrivano i rimborsi.
Chi sono i beneficiari delle novità 2026
Le novità del Modello 730/2026 riguardano in particolare i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, ma coinvolgono anche famiglie e proprietari di immobili.
I beneficiari delle novità del 2026 che possono accedere ai bonus e alle detrazioni sono:
- Contribuenti con reddito fino a 75.000 euro, senza applicazione della nuova tagliola
- Contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, con limiti parametrati
- Genitori con figli fiscalmente a carico tra 21 e 30 anni
- Genitori con figli over 30 solo se con disabilità accertata
- Proprietari che effettuano lavori sull’abitazione principale
Inoltre, la normativa prevede anche alcune restrizioni:
- Stop alle detrazioni per figli a carico oltre i 30 anni se non disabili
- Limitazioni per contribuenti non UE con familiari residenti all’estero
- Riduzione progressiva delle spese detraibili oltre i 75.000 euro
Il punto centrale è la nuova formula di calcolo che riduce il plafond massimo delle spese detraibili per i redditi più elevati.
Come si ottiene l'importo massimo delle spese detraibili
Le questioni sul modello 730/2026 si fanno sempre più delicate, vediamo quanto spetta e come viene calcolato. Per i redditi superiori a 75.000 euro, l’importo massimo delle spese detraibili si ottiene moltiplicando un importo base per un coefficiente familiare. Vediamoli nel dettaglio.
Gli importi base indicati dall'Agenzia delle Entrate sono:
- 14mila euro di spese detraibili sono previsti per i redditi che variano tra 75mila e 100mila euro
- 8mila euro di spese detraibili sono previsti per i redditi che superano i 100mila euro
I coefficienti familiari da applicare sono:
- 0,50 per il dichiarante che non ha figli a carico
- 0,70 per colui/colei che ha un figlio a carico
- 0,85 per il dichiarante che ha due figli
- 1 per colui/colei che ha un figlio disabile oppure più di due figli
Mentre, non saranno assoggettate al taglio:
- le spese che i contribuenti hanno sostenuto in ambito sanitario
- gli investimenti effettuate in start up e PMI di tipo innovativo
- i mutui e assicurazioni stipulati entro il 31 dicembre 2024
- le rate di ristrutturazioni e bonus energetici sostenuti entro il 2024
Bonus casa: l'abitazione principale avrà dei vantaggi
Riguardo alle ristrutturazioni e al risparmio energetico, il bonus sarà più elevato per l’abitazione principale.
Un elemento positivo e fondamentale per le famiglie interessate che, si apprestano ad organizzare la documentazione necessaria, per procedere alla compilazione del modello 730/2026.
In particolare per i bonus casa relativi alle spese 2025 si avranno:
- 36% di detrazione per ristrutturazioni e riqualificazione energetica
- 50% per i lavori riguardanti l’abitazione principale
Novità positive anche per le famiglie: dal 2025 il tetto massimo detraibile per spese scolastiche sale a 1.000 euro per alunno. Inoltre, è stato attivato un portale della famiglia INPS con 40 prestazioni gestibili in un unico spazio.
Quando arrivano i pagamenti dei rimborsi del modello 730/2026
La campagna dichiarativa 2026 entrerà nel vivo dal 30 aprile, quando sarà disponibile il modello 730/2026 precompilato (si suggerisce di monitorare l’area dedicata che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I rimborsi sono concessi se di effettua la presentazione della dichiarazione e generalmente - a partire da luglio - vengono pagati:
- nel cedolino paga
- nell'accredito della pensione
- Sono automatici per lavoratori dipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
È possibile verificare lo stato della pratica e gli importi direttamente online tramite il portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.