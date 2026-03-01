Dal 17 febbraio 2026 le famiglie italiane possono usufruire del nuovo Portale della Famiglia INPS, una piattaforma unica che riunisce bonus, congedi e sostegni economici in un solo spazio digitale. Non si tratta di una nuova misura economica, ma di uno strumento - già utilizzabile - pensato per semplificare l’accesso agli aiuti già esistenti.
la nuova piattaforma è stata presentata a Roma, presso Palazzo Chigi. Si tratta di un ecosistema digitale che riunisce in un unico spazio online 40 prestazioni dedicate a famiglie e genitori. Inoltre prevede più di 300 servizi di altre Pubbliche amministrazioni.
Chi può beneficiare del Portale Famiglia INPS
Il Portale della Famiglia INPS, accessibile anche tramite app, è organizzata per momenti chiave della vita familiare. Dalla homepage è possibile orientarsi tra diverse sezioni dedicate a:
Futuri genitori
Famiglie con figli piccoli o ragazzi a carico
Nuclei familiari costituite da un membro con disabilità
Genitori lavoratori che devono gestire congedi e indennità
Cittadini che devono presentare o aggiornare l’Isee
Non sono previsti limiti di età specifici per l’accesso alla piattaforma: ciò che conta è avere diritto a una delle prestazioni familiari gestite dall’INPS o dalla Pubblica amministrazione.
Come si accede e quali prestazioni si possono consultare
Per accedere al Portale della Famiglia INPS è necessario essere in possesso di:
- SPID
- e CIE.
Una volta effettuato il login, l’utente viene guidato lungo percorsi tematici con interfacce grafiche chiare e contenuti multimediali.
Tra le principali misure consultabili e gestibili online figurano:
- ISEE,
- l'Assegno Unico e Universale
- i bonus per asilo nido, mamme, nuovi nati, sociali e per donne e lavoratori domestici
- congedi parentali dedicati alle mamme e ai papà
- indennità correlate
- le carte Dedicata a te o quella europea della disabilità
- Reddito di Libertà
- l'ADI
- Libretto famiglia
- le prestazioni per figli che hanno disabilità.
Cosa si può fare attraverso il Portale delle famiglie e della genitorialità
Il vantaggio principale del Portale della famiglia e della genitorialità è la possibilità di verificare in un unico spazio quali benefici spettano in base alla propria situazione economica.
La piattaforma permette alle persone di presentare nuove domande e di monitorare: lo stato delle pratiche e le date di pagamenti in previsione. Inoltre, prevede uno spazio dedicato all'aggiornamento dell'Isee che può essere effettuato in autonomia.
Oltre 10 milioni di ragazzi coinvolti
Attualmente le misure dedicate a figli e genitorialità interessano oltre 10 milioni di ragazzi e circa 6,5 milioni di nuclei familiari. Numeri che rendono evidente la portata dell’iniziativa. Ogni anno, infatti, milioni di cittadini interagiscono con l’INPS per richiedere o gestire prestazioni economiche.
Il nuovo Portale famiglia INPS si focalizza sulle esigenze reali dei genitori. Tutti i servizi collegati a uno stesso evento – ad esempio la nascita di un figlio – vengono proposti in modo coordinato, evitando che l’utente debba cercare informazioni su più piattaforme.
Quali servizi di altre Pubbliche Amministrazioni include
Una delle novità più rilevanti del Portale della Famiglia INPS riguarda l’integrazione con servizi nazionali e regionali di altri enti. La sezione dedicata permette di accedere a:
Servizi amministrativi (codice fiscale, registrazione all’anagrafe, documenti di identità per minori)
Salute e servizi sanitari (scelta del pediatra, calendario vaccinale, vaccinazioni obbligatorie e gratuite, consultori familiari)
Supporto e orientamento per genitori (servizi sociali territoriali, assistenza per nuclei fragili, caregiver familiari)
Crescita e cura del bambino (scelta di asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
Strumenti utili come anagrafe nazionale, Agenzia delle Entrate e servizi digitali