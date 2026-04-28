Airbus ha concluso il primo trimestre dell’anno con un calo dei ricavi consolidati, che si sono attestati a 12,7 miliardi di euro, segnando una diminuzione del 7% su base annua. Nel periodo in esame, il colosso aerospaziale ha consegnato 114 velivoli commerciali, un dato inferiore rispetto ai 136 dello stesso trimestre dell’anno precedente. Questa flessione ha avuto un impatto significativo sui ricavi generati dalle attività relative agli aerei commerciali, diminuiti dell’11% fino a raggiungere gli 8,4 miliardi di euro. Tale riduzione è attribuibile principalmente al minor numero di consegne e al deprezzamento del dollaro statunitense.

Analizzando i singoli segmenti, le consegne di Airbus Helicopters hanno mostrato una crescita, raggiungendo le 56 unità, mentre i ricavi sono rimasti stabili a 1,6 miliardi di euro, nonostante un mix di consegne meno favorevole. Il settore Airbus Defence and Space ha invece registrato una performance positiva, con un aumento dei ricavi del 7% su base annua, arrivando a 2,8 miliardi di euro. L’Ebit consolidato rettificato del gruppo ha subito un dimezzamento, fermandosi a 300 milioni di euro rispetto ai 624 milioni di euro del primo trimestre dell’anno precedente. Nonostante questi risultati, il gruppo ha confermato le previsioni per l’intero anno, mantenendo l’obiettivo di circa 870 consegne di aeromobili commerciali e un Ebit rettificato di circa 7,5 miliardi di euro.

Risultati finanziari e dichiarazioni del management

Guillaume Faury, Amministratore Delegato di Airbus, ha commentato che i risultati del primo trimestre sono il riflesso del “calo delle consegne di aeromobili commerciali” e dell’“ottima performance della nostra divisione difesa e spazio”. Faury ha inoltre evidenziato che “il contesto operativo rimane dinamico e complesso”, aggiungendo che l’azienda sta monitorando con attenzione il potenziale impatto della situazione in rapida evoluzione in Medio Oriente. Nel segmento degli aerei commerciali, la produzione procede secondo i piani stabiliti, pur dovendo affrontare la carenza di motori Pratt & Whitney. Per quanto riguarda il settore della difesa, l’attenzione è focalizzata sul soddisfare la domanda globale attraverso l’incremento della produzione nell’intero portafoglio di prodotti e servizi.

Previsioni e piani di produzione futuri

Le previsioni per il 2026 sono state ribadite da Airbus: il gruppo stima circa 870 consegne di aeromobili commerciali, un Ebit rettificato di circa 7,5 miliardi di euro e un flusso di cassa libero prima del finanziamento clienti di circa 4,5 miliardi di euro. Sul fronte della produzione, Airbus mira a raggiungere un tasso mensile di 70–75 aeromobili A320 entro la fine del 2027, con l’intento di stabilizzare la produzione a 75 unità successivamente. Per il modello A220, l’obiettivo è un tasso mensile di 13 aeromobili nel 2028; per l’A330, un rate di 5 nel 2029; e per l’A350, un rate di 12 nel 2028. Questi dati, insieme a quelli relativi a ordini, backlog e stato della cassa, confermano la solidità dei segmenti di business Commerciale, Elicotteri e Difesa & Spazio.