Il Gruppo Armani ha comunicato i suoi risultati finanziari per il 2025, registrando ricavi netti consolidati che si sono attestati a 2.192 milioni di euro. Questo valore segna una flessione organica del 2,8% se calcolata a cambi costanti e del 4,6% considerando i cambi correnti. Tale andamento riflette una tendenza generale del settore della moda e del lusso, un contesto in cui il gruppo opera. Nonostante questa contrazione nei ricavi diretti, il fatturato indotto, che include in modo significativo il fatturato diretto generato dai licenziatari, ha superato la soglia dei 4 miliardi di euro.

L'impatto globale del marchio è ulteriormente evidenziato dalla stima del valore complessivo dei prodotti a marchio Armani venduti in tutto il mondo, che, calcolato a valori retail, ha superato i 6 miliardi di euro.

Andamento Economico e Prospettive per il 2026

Nonostante la diminuzione dei ricavi, il Gruppo Armani ha dimostrato una notevole resilienza sul fronte dell'utile operativo. Il risultato operativo lordo (EBITDA) ha registrato una crescita positiva del 3,2%, raggiungendo un valore di 152,7 milioni di euro. Parallelamente, il risultato operativo si è attestato a 52,6 milioni di euro, evidenziando un incremento del 2% rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda l'inizio del 2026, i trend organici registrati nel 2025 sono stati sostanzialmente confermati.

Tuttavia, i primi mesi dell'anno sono stati influenzati negativamente da impattanti sbalzi valutari. La direzione del gruppo ha espresso l'aspettativa che tali fluttuazioni dovrebbero riassestarsi e stabilizzarsi nel corso dell'anno, come indicato nella nota sui conti.

La Visione Strategica e l'Eredità del Fondatore

Giuseppe Marsocci, amministratore delegato e direttore generale della prestigiosa maison, ha fornito una prospettiva chiara sulla strategia del gruppo. Ha sottolineato l'importanza di un'analisi approfondita del mercato attuale: “La nostra attenzione, lo studio e la valutazione del mercato sono massimi in questo momento: ci troviamo di fronte a un possibile cambiamento strutturale dell'approccio al lusso e alla moda, da parte dei consumatori attuali e potenziali, di cui è imprescindibile tener conto.

Non possiamo non considerare la necessità di adattarci a un contesto che cambia. Siamo però ottimisti perché oggi più che mai l'identità dell'azienda e del marchio si riflette nei principi fondanti che il sig. Armani ha stabilito nel suo testamento aziendale”. Queste parole evidenziano l'impegno del gruppo nell'affrontare le dinamiche di un settore in evoluzione, mantenendo salda la propria identità.

In merito alla governance e alla struttura proprietaria, il gruppo ha specificato che non sono stati forniti aggiornamenti significativi sulla composizione azionaria. L'interesse nei confronti del gruppo rimane forte e costante. Nonostante ciò, non si sono svolti incontri con i tre potenziali acquirenti che erano stati menzionati in precedenza.

È stato inoltre confermato che non sussistono tensioni tra i membri della famiglia, un elemento cruciale per la stabilità aziendale. La maison, fondata dal celebre stilista Giorgio Armani, scomparso l'anno scorso, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama della moda globale, guidata dai principi che ne hanno contraddistinto la storia e il successo.