La seduta dei mercati asiatici del 29 aprile 2026 si è conclusa con un andamento complessivamente positivo, nonostante la chiusura per festività della Borsa di Tokyo. I principali listini hanno mostrato segnali di crescita, superando l'impatto iniziale delle vendite sui titoli tecnologici americani, alimentate da incertezze sugli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. L'attenzione rimane alta anche sulle quotazioni del petrolio, che si mantengono stabilmente sopra i 100 dollari al barile, in un contesto di persistente incertezza legata all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente.

Dettagli sull'andamento dei listini

Nel dettaglio, la Borsa di Hong Kong ha registrato un incremento dell'1,5%. Anche Shanghai ha mostrato un andamento robusto con un rialzo dello 0,74%, mentre Shenzhen ha segnato un aumento più marcato dell'1,75%. La Borsa di Seul ha concluso la seduta con un progresso dello 0,75%. Questi dati confermano una tendenza rialzista diffusa tra i principali mercati azionari asiatici, nonostante le preoccupazioni esterne derivanti dal settore tecnologico statunitense e dalle dinamiche del mercato energetico globale.

L'attesa per la Federal Reserve e le tensioni globali

Sui mercati finanziari, l'attenzione è ora focalizzata sull'imminente discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

Si prevede che l'istituto manterrà invariati i tassi d'interesse, che attualmente si attestano tra il 3,50% e il 3,75% per la terza riunione consecutiva. Il tono di Powell riguardo la persistenza dell'inflazione sarà un elemento cruciale per gli investitori, specialmente alla luce delle attuali tensioni geopolitiche. Le recenti interruzioni delle forniture, causate dal conflitto in Iran e dalla conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz – un passaggio vitale che ha interrotto circa il 20% delle spedizioni mondiali di petrolio – rappresentano fattori di significativa rilevanza per la stabilità dei mercati globali.

In questo scenario complesso, la combinazione tra l'attesa per le decisioni della Federal Reserve e le dinamiche volatili del mercato petrolifero contribuisce a delineare un clima di cautela e osservazione che caratterizza l'andamento delle Borse asiatiche in questa fase.