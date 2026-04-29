La seduta del 29 aprile 2026 a Piazza Affari ha preso il via con un andamento fiacco, caratterizzato da una generale prudenza tra gli investitori. L'indice principale, il Ftse Mib, ha segnato un lieve calo dello 0,01%, attestandosi a 48.036 punti nelle prime fasi di negoziazione. Nonostante questa apertura sottotono, alcuni titoli hanno registrato performance positive, con Nexi in particolare evidenza.

Tra le azioni che hanno animato l'avvio delle contrattazioni, Nexi ha brillato con un incremento del 6%, attirando l'attenzione degli operatori. Bene anche STM, che ha segnato un apprezzamento del 2,87%, e Saipem, in crescita dell'1,77%.

Sul fronte opposto, la performance peggiore è stata quella di Moncler, che ha ceduto lo 0,82% del suo valore.

L'indice Ftse Mib: il barometro di Piazza Affari

L'indice Ftse Mib è il principale riferimento per il mercato azionario italiano, raggruppando le quaranta azioni più liquide e capitalizzate quotate sui mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan. La sua importanza risiede nel fornire una fotografia in tempo reale dell'andamento delle maggiori società nazionali. Calcolato e diffuso costantemente durante la negoziazione continua e alla chiusura, è un indice di prezzo ponderato sulla capitalizzazione di mercato, corretto per il flottante, garantendo una rappresentazione fedele del valore.

Nexi in evidenza: leader nei pagamenti digitali

La performance positiva di Nexi S.p.A. all'apertura di Piazza Affari evidenzia il suo ruolo cruciale nel settore dei pagamenti digitali. Questa azienda italiana offre servizi e infrastrutture avanzate a banche, imprese, istituzioni e pubblica amministrazione. Gestendo milioni di carte e miliardi di transazioni annualmente, Nexi è un attore chiave nell'evoluzione dei sistemi di pagamento. Quotata alla Borsa Italiana dal 16 aprile 2019, mantiene una presenza stabile e rilevante nell'indice Ftse Mib, consolidando la sua posizione tra le realtà più innovative del mercato.