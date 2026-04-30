La seduta del 30 aprile 2026 ha segnato un netto calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha registrato una flessione dell'1,2%. L'apertura è stata profondamente influenzata da crescenti timori per una possibile nuova escalation della crisi in Iran, un fattore geopolitico che ha immediatamente avuto ripercussioni sui mercati globali e, in particolare, sul prezzo del petrolio. Le quotazioni del greggio hanno infatti toccato nuovi massimi dall'inizio del conflitto, alimentando ulteriormente l'incertezza e la volatilità sui mercati finanziari internazionali.

Andamento dei principali titoli: perdite significative a Piazza Affari

Il listino milanese ha visto diverse blue chip subire perdite consistenti già nelle prime ore di contrattazione. Tra le più colpite, Stellantis ha registrato un calo marcato del 7,7%, mentre Prysmian ha ceduto il 3,3%. Entrambe le società hanno risentito negativamente della pubblicazione dei loro risultati relativi al primo trimestre dell'anno, dati che evidentemente non hanno convinto gli investitori e hanno innescato una forte pressione di vendita. La tendenza al ribasso ha interessato in modo significativo anche altri titoli di spicco del paniere principale: Unicredit ha perso il 2%, Buzzi l'1,9%, Leonardo il 2%, Avio l'1,9% e Moncler l'1,7%.

Questo ampio spettro di cali evidenzia una diffusa pressione di vendita che ha caratterizzato l'avvio di giornata, riflettendo un generale pessimismo tra gli operatori di mercato.

I pochi titoli in controtendenza in un mercato dominato dalle vendite

In un contesto di mercato prevalentemente negativo e dominato dalle vendite, solo pochi titoli sono riusciti a distinguersi, mantenendosi con fatica in territorio positivo. Tra questi, Stm ha mostrato una crescita dell'1%, un segnale di resilienza in un quadro difficile. Anche Eni ha registrato un progresso altrettanto significativo dell'1%, beneficiando forse delle dinamiche legate al prezzo del petrolio. Inwit ha chiuso in rialzo dello 0,7%, mentre Snam ha guadagnato lo 0,6%.

Un modesto aumento dello 0,1% è stato infine registrato da Italgas. Questi pochi segnali positivi non sono stati sufficienti a invertire la rotta generale del mercato, ma hanno rappresentato delle eccezioni notevoli in una giornata altrimenti dominata da un forte sentiment negativo e da consistenti prese di profitto.

L'andamento complessivo della seduta riflette chiaramente l'incertezza degli investitori, profondamente influenzati dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La situazione in Iran, in particolare, con le sue implicazioni per la stabilità regionale, e il conseguente aumento delle quotazioni del petrolio, che hanno raggiunto livelli record dall'inizio della crisi, hanno agito da catalizzatori primari per le vendite.

Questi fattori combinati hanno spinto gran parte dei titoli del listino milanese verso il basso, confermando un clima di cautela, preoccupazione e avversione al rischio sui mercati finanziari, con gli operatori che hanno preferito alleggerire le posizioni in attesa di sviluppi più chiari.