Le Borse asiatiche hanno registrato una chiusura positiva il 27 aprile, sostenute dalla proposta di accordo avanzata dall'Iran agli Stati Uniti. L'iniziativa, inclusa la riapertura dello stretto di Hormuz, ha catalizzato l'attenzione degli investitori, già focalizzati sulle tensioni mediorientali e sulle decisioni delle banche centrali sui tassi.

Tra i principali indici, Tokyo ha segnato un incremento dell'1,38%. Positivi anche Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,4%), Seul (+2,1%) e Mumbai (+0,5%). In controtendenza, Hong Kong ha chiuso in calo dello 0,2%.

Sul fronte valutario, lo yen è rimasto pressoché stabile (159,34 sul dollaro e 186,78 sull'euro). La giornata ha visto scarsi dati macroeconomici, in attesa della fiducia dei consumatori tedeschi.

La proposta iraniana e la reazione dei mercati

La proposta iraniana, mediata dal Pakistan, mirava a un accordo con gli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del conflitto, con trattative nucleari posticipate. I colloqui diplomatici hanno subito un rallentamento, con la cancellazione della visita di una delegazione USA in Pakistan per i negoziati di cessate il fuoco.

Malgrado le incertezze diplomatiche, i mercati asiatici hanno reagito positivamente. L'indice Nikkei 225 del Giappone ha raggiunto un nuovo massimo storico a 60.388 punti, e il Kospi sudcoreano ha toccato un livello record.

L'MSCI AC Asia Pacific è salito dell'1,3%. In Australia, l'S&P/ASX 200 ha registrato un calo dello 0,65%. I futures sull'indice Hang Seng di Hong Kong si sono attestati a 25.879 punti.

Andamento valutario e prezzi delle materie prime

Sul mercato valutario, il dollaro ha segnato una leggera flessione, mentre lo yen giapponese è rimasto stabile a 159,32 per dollaro. I prezzi del petrolio hanno registrato un forte rialzo: il Brent per consegna a giugno è aumentato del 2,2% a 107,66 dollari al barile, dopo un massimo intraday. Il WTI per giugno è salito del 2,2% a 96,47 dollari al barile, vicino ai massimi degli ultimi mesi.

L'attenzione degli operatori resta elevata sulle evoluzioni geopolitiche e sulle prospettive di stabilità economica globale. La chiusura dello stretto di Hormuz continua a rappresentare un fattore di rischio per l'approvvigionamento energetico globale.