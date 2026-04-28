Le principali Borse europee hanno chiuso in calo il 28 aprile 2026, risentendo di un clima di incertezza legato alle tensioni Iran-Stati Uniti e alla situazione nello Stretto di Hormuz. L'attenzione degli investitori si è concentrata sulle dichiarazioni di Donald Trump sull'Iran e sulla riapertura dello stretto. La decisione degli Emirati Arabi Uniti di ritirarsi dall'Opec e dall'Opec+ dal primo maggio, dopo sessant'anni, ha contribuito a sostenere i prezzi del petrolio.

Nel dettaglio, Parigi ha perso lo 0,46%, Francoforte lo 0,27%. Londra ha segnato un lieve rialzo dello 0,11% e Madrid dello 0,46%.

Il Brent si è mantenuto sopra i 100 dollari, salendo del 2,8% a 108 dollari al barile. Il greggio statunitense WTI è aumentato del 2,5% a circa 96,7 dollari. L'incremento dei prezzi è stato alimentato dall'incertezza diplomatica tra Stati Uniti e Iran e dall'uscita degli Emirati dall'Opec.

Stallo Iran-USA e impatto sui mercati

L'instabilità è stata accentuata dallo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Un secondo round di colloqui, nel fine settimana, non ha prodotto risultati, portando la Casa Bianca ad annullare l'invio di delegati in Pakistan. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Se vogliono, possiamo parlare, ma non stiamo inviando persone", aggiungendo sui social: "Tutto quello che devono fare è chiamare!!!".

La persistente attività missilistica iraniana ha costretto le petroliere a evitare lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per circa un quinto della fornitura mondiale di greggio.

Mentre gli operatori monitorano il Medio Oriente, l'attenzione si sposta sulle prossime decisioni delle banche centrali. La Banca Centrale Europea, la Federal Reserve e la Bank of England sono attese mantenere invariati i tassi. Gli analisti cercheranno indizi sulla durata di questa politica restrittiva, poiché l'economia globale resta legata all'imprevedibilità della situazione geopolitica iraniana. La politica monetaria per il resto del 2026 è dettata da uno scenario geopolitico che si evolve oltre il controllo dei governatori.

Emirati Arabi, Opec e l'Asia

La scelta degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'Opec e dall'Opec+ rappresenta un cambiamento significativo. L'Opec, fondata nel 1960, coordina le politiche di produzione. L'uscita degli Emirati, dopo sei decenni, contribuisce ad aumentare la volatilità dei prezzi del petrolio. Il ruolo dello Stretto di Hormuz, punto di transito per circa il 20% delle forniture mondiali, rimane centrale, con le tensioni che hanno spinto molte compagnie a evitarlo, influenzando prezzi e dinamiche di mercato.

I mercati asiatici hanno mostrato un andamento misto. Il Nikkei 225 di Tokyo ha toccato un nuovo record (+1,4% a 60.564), poi ha ridotto i guadagni. Il Kospi della Corea del Sud è salito del 2,1% a 6.617.

L'Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,2% a 25.922, mentre lo Shanghai Composite è salito dello 0,2% a 4.089. L'S&P/ASX 200 australiano ha ceduto lo 0,3% a 8.759, ma il Taiex di Taiwan ha registrato un rally di oltre il 3%, sostenuto dagli acquisti di titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale. Sul fronte valutario, il dollaro statunitense è sceso a 159,34 yen da 159,59, mentre l'euro è salito a 1,1723 dollari da 1,1701.