Le borse europee hanno chiuso il 29 aprile 2026 in lieve flessione, influenzate dal calo dei listini statunitensi e dalla generale incertezza dei mercati. Il Dow Jones ha perso circa mezzo punto percentuale. Milano ha registrato un calo dello 0,3%. Tra le principali piazze: Londra (-1,1%), Madrid (-0,6%), Parigi (-0,4%), Francoforte (-0,25%).

Materie prime e valute

Forte rialzo per le materie prime energetiche. Il petrolio ha consolidato l'incremento, spinto dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec e dal blocco dello stretto di Hormuz. Il Wti è salito del 4,88% a 104,81 dollari al barile, il Brent del 5,05% a 116,88 dollari al barile.

Il gas ha registrato un aumento del 5,51% a 46 dollari al MWh.

Il dollaro si è rafforzato a 85,57 centesimi di euro, 160,18 yen e 74,21 penny. Lo spread Btp-Bund è balzato a 84,2 punti, con rendimenti annui italiano al 3,93%, tedesco al 3,09% e francese al 3,75%.

Andamento settoriale

Il settore farmaceutico ha subito vendite significative: Gsk (-6,41%), Novo Nordisk (-3,38%), Haleon (-3,14%), Recordati (-1,24%), Diasorin (-0,52%). Debole il comparto bancario: Lloyds (-1,7%), Bnp (-1,3%), Commerzbank (-1,04%). Tra le italiane: Intesa (-0,6%), Banco Bpm (-0,5%), Mps (-0,35%), Mediobanca (-0,3%), Unicredit (-0,1%).

In controtendenza, i titoli petroliferi hanno registrato acquisti: Repsol (+1,7%), Galp (+1,4%), Eni (+1,2%) ed Eni (+0,7%).

TotalEnergies ha guadagnato lo 0,5%, mentre Shell (-0,05%) e Bp (-0,1%) sono rimaste poco mosse. Ottima performance per i produttori di semiconduttori, spinti dagli analisti dopo i risultati trimestrali: Stm (+6,9%), Infineon (+4,85%), Aixtron (+3,7%) e Asml Holding (+1,15%).