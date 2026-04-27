I principali listini di borsa europei hanno mostrato una notevole resilienza, chiudendo la giornata in territorio positivo, mentre i mercati statunitensi hanno evidenziato andamenti contrastati. Nello specifico, il Dow Jones ha registrato un modesto incremento dello 0,1%, a fronte di una lieve flessione dello 0,2% per il Nasdaq.

Tra le piazze del Vecchio Continente, Madrid si è distinta con un rialzo dello 0,4%, seguita da Francoforte e Milano, che hanno entrambe segnato un apprezzamento dello 0,35%. Anche Parigi ha chiuso in positivo, seppur con un lieve +0,05%, mentre Londra ha registrato una contenuta perdita dello 0,15%.

L'attenzione degli operatori finanziari è stata catalizzata dagli sviluppi in Medio Oriente, in particolare dalla proposta avanzata dall'Iran agli Stati Uniti, che include la potenziale riapertura dello strategico stretto di Hormuz. Inoltre, i mercati restano in attesa delle decisioni delle banche centrali, attese tra domani e giovedì, che potrebbero influenzare le future dinamiche economiche.

Andamento dei titoli e dei mercati finanziari

Sul fronte obbligazionario, il differenziale tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi è salito a 80,3 punti. Il rendimento annuo italiano ha mostrato una crescita di 5,3 punti, raggiungendo il 3,82%, mentre quello tedesco è aumentato di 3,4 punti, attestandosi al 3,02%.

Anche il rendimento francese ha segnato un incremento di 4,9 punti, portandosi al 3,68%.

Nel mercato valutario, il dollaro ha registrato un calo significativo, scendendo a 0,85 euro, 159,15 yen e 73,76 penny. Per quanto riguarda le materie prime, l'oro ha subito una diminuzione dello 0,23%, con il valore dell'oncia a 4.698 dollari. Al contrario, il petrolio ha consolidato il suo rialzo: il Wti è cresciuto dell'1,44% a 95,8 dollari al barile, e il Brent dell'1,65% a 107,11 dollari al barile. In controtendenza il gas, che ha perso lo 0,82%, scendendo a 44,5 euro al MWh.

Performance dei settori e dei principali titoli

Il comparto dell'ingegneria energetica ha evidenziato un andamento particolarmente positivo, con Saipem in forte crescita del 3,53%, sostenuta da valutazioni favorevoli, e Subsea7 che ha guadagnato il 2,9%.

Nel settore petrolifero, Repsol ha registrato un aumento del 2,2%, seguita da Bp con un incremento dello 0,85%. TotalEnergies è rimasta sostanzialmente stabile (+0,05%), mentre Eni e Shell hanno chiuso in calo, rispettivamente dello 0,45% e dello 0,1%.

Il settore del lusso ha visto un'ondata di acquisti, con Moncler in rialzo del 2,1%, Burberry dell'1,8% e Adidas dell'1,2%. Nel comparto automobilistico, Renault ha brillato con un +4,2% e Stellantis con un +1,5%, a differenza di Ferrari che ha segnato una lieve flessione dello 0,05%. Infine, il settore bancario ha mostrato solidi acquisti su Bper (+2,1%), Banco Bpm (+1,7%), Commerzbank (+1,5%) e Unicredit (+0,85%).