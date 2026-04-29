Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha dato il via libera a un finanziamento di 1,42 miliardi di euro, una somma cruciale per il proseguimento dei lavori sulla sezione transfrontaliera della nuova tratta ferroviaria Torino-Lione. Di questo importo complessivo, circa 428 milioni di euro provengono da fondi europei, evidenziando la natura e la rilevanza internazionale dell'iniziativa. Questa decisione è fondamentale per una delle infrastrutture ferroviarie più significative d'Europa, la cui galleria ha già visto completati 47 chilometri di scavo sui 163 chilometri totali previsti dal progetto.

Oltre al finanziamento, il Cipess ha autorizzato la riaggregazione dei lotti costruttivi dell'opera e ha stabilito un nuovo limite di spesa, che si attesta intorno ai 14,7 miliardi di euro. Contestualmente, è stato approvato il nuovo cronoprogramma dei lavori, il quale prevede la messa in servizio commerciale della linea entro il 31 dicembre 2033. Nell'ambito delle opere compensative, è stato inoltre autorizzato l'utilizzo di economie per il completamento del finanziamento di lavorazioni integrative a favore del ‘Teatro Civico di Susa’, portando la dotazione finanziaria complessiva a circa 4 milioni di euro, un gesto concreto a beneficio del territorio.

Il ruolo strategico e l'avanzamento della Torino-Lione

L'approvazione del Cipess è un passo determinante per garantire la continuità e l'efficacia dei lavori sulla sezione transfrontaliera della Torino-Lione, un'infrastruttura strategica di primaria importanza per i collegamenti ferroviari tra Italia e Francia. I 1,42 miliardi di euro stanziati si aggiungono a un quadro di investimenti già significativo, mentre la cospicua quota di fondi europei conferma il respiro e la dimensione sovranazionale del progetto. La galleria, elemento centrale e più complesso dell'opera, ha già raggiunto un notevole avanzamento, con 47 chilometri di scavo completati su un totale di 163 chilometri previsti, dimostrando il progresso costante del cantiere.

Impatto economico e prospettive future dell'opera

Per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono già stati investiti circa 1,5 miliardi di euro, una cifra che sottolinea l'enorme portata e la complessità intrinseca dell'opera. Il nuovo limite di spesa, ora fissato a circa 14,7 miliardi di euro, riflette l'ingente impegno finanziario richiesto per portare a termine l'intera tratta, che rappresenta un pilastro delle grandi opere infrastrutturali europee. Il progetto beneficia di un mix di finanziamenti, sia nazionali che comunitari, con l'obiettivo ambizioso di potenziare in modo significativo i collegamenti ferroviari transfrontalieri. Questo contribuirà a favorire una mobilità sostenibile tra Italia e Francia, con ricadute positive sullo sviluppo economico, la logistica e la riduzione dell'impatto ambientale nel lungo periodo.