ROMA – L'Italia si trova di fronte alla prospettiva di una crisi energetica senza precedenti, potenzialmente la più grave della storia, qualora il conflitto in corso dovesse prolungarsi. L'allarme è stato lanciato da Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria, durante la sua audizione congiunta davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell'ambito della discussione sul Documento di economia e finanza (Dfp).

Fontana ha sottolineato che un'eventuale conclusione immediata della guerra comporterebbe comunque un impatto negativo sulla crescita economica nazionale, stimato tra lo 0,1 e lo 0,3 percento.

Tuttavia, la situazione si aggraverebbe drasticamente con una protrazione del conflitto fino alla fine dell'anno, scenario che potrebbe sfociare in una crisi sistemica di proporzioni storiche per il settore energetico.

Il direttore del Centro studi ha evidenziato come l'energia rappresenti la principale vulnerabilità strutturale del Paese, una condizione che, a suo dire, persisterà per diversi anni a venire. Di fronte a questa ricorrente fragilità – è la seconda volta in pochi anni che si manifesta con tale intensità – Fontana ha rimarcato l'urgenza di definire e attuare una strategia energetica chiara e strutturata. Questa strategia dovrebbe essere modellata sul Pnrr, con l'individuazione di milestone e target precisi, corredati da tempistiche e obiettivi definiti.

L'assenza di un piano concreto, ha ammonito, esporrebbe l'Italia a ritrovarsi in situazioni critiche simili anche in futuro, indipendentemente dall'esito dell'attuale crisi.

L'impatto sui costi energetici delle imprese italiane

Le proiezioni elaborate dal Centro studi di Confindustria delineano scenari preoccupanti per le imprese manifatturiere italiane. Nel caso in cui il conflitto dovesse cessare entro giugno, con un prezzo medio del petrolio stabilizzato a 110 dollari al barile, le aziende si troverebbero ad affrontare un aggravio complessivo di circa 7 miliardi di euro nelle bollette energetiche rispetto all'anno precedente. Questo incremento porterebbe l'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione dal 4,9% al 5,9%.

Lo scenario si farebbe decisamente più critico se la guerra dovesse protrarsi per l'intero anno in corso, con una stima del prezzo medio del petrolio a 140 dollari. In tale eventualità, l'onere aggiuntivo per le imprese italiane salirebbe vertiginosamente, raggiungendo i 21 miliardi di euro. L'incidenza dei costi energetici sui costi totali si attesterebbe al 7,6%, un valore che si avvicinerebbe pericolosamente ai picchi registrati nel 2022, quando aveva toccato l'8,3%.

Il divario competitivo con i partner europei

La situazione di vulnerabilità energetica dell'Italia è ulteriormente aggravata dal confronto con i principali concorrenti europei. Già nel 2025, le bollette energetiche della manifattura italiana si presentavano significativamente più elevate rispetto a quelle di Paesi come la Francia e la Germania.

L'incidenza dei costi energetici sui costi totali, che si attestava al 3,9% nel periodo pre-Covid, era già salita al 4,9%, evidenziando un divario competitivo che la crisi attuale rischia di ampliare ulteriormente.