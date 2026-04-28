Il prezzo del gas ha avviato la giornata del 28 aprile 2026 con un andamento poco mosso, attestandosi a ridosso della soglia dei 45 euro al megawattora. Sul mercato di riferimento di Amsterdam, i contratti Ttf hanno registrato un incremento marginale dello 0,23%, raggiungendo quota 44,75 euro al megawattora.

Questa fase di relativa stabilità nelle prime ore di contrattazione suggerisce una cautela da parte degli operatori, con le quotazioni che si mantengono su valori consolidati. La variazione contenuta evidenzia un momento di calma dopo dinamiche più accentuate, mantenendo il focus sui livelli prossimi ai 45 euro.

Il mercato Ttf di Amsterdam: quotazioni e contesto

Il mercato Ttf di Amsterdam è il principale hub per la determinazione del prezzo del gas in Europa. Il 28 aprile 2026, le quotazioni hanno segnato 44,75 euro al megawattora, con una variazione positiva dello 0,23%. Questo dato segue l'andamento del 27 aprile 2026, quando il prezzo del gas aveva aperto in rialzo a 45,65 euro al megawattora, con un aumento dell'1,76%.

L'andamento del prezzo del gas ad Amsterdam è influenzato da fattori internazionali e dinamiche di offerta e domanda. Nella giornata precedente, l'attenzione era rivolta agli sviluppi in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz, elementi cruciali per le rotte di approvvigionamento e la percezione del rischio nel settore energetico.

La stabilità registrata nell'avvio del 28 aprile 2026 riflette una persistente fase di vigilanza. Il mercato rimane attento ai possibili sviluppi futuri, sia sul fronte geopolitico che su quello delle condizioni logistiche internazionali. Il mantenimento del prezzo attorno ai 45 euro al megawattora si configura come un livello di riferimento chiave per le contrattazioni europee.