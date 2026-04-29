Italo, l'operatore ferroviario italiano, si prepara a un'importante espansione internazionale, annunciando l'ingresso nel mercato tedesco. Luca di Montezemolo, fondatore e presidente della compagnia, ha dichiarato che Italo è pronta a migliorare significativamente la circolazione ferroviaria in Germania, con l'avvio delle operazioni previsto per aprile 2028.

Il piano strategico prevede un investimento di 3,6 miliardi di euro, destinato all'acquisto di circa trenta treni da Siemens. L'accordo con il colosso tedesco include anche un contratto di manutenzione trentennale, garantendo l'efficienza e la longevità della flotta.

Per procedere, Italo necessita di ottenere, entro la fine di maggio 2026, le certezze sull'assegnazione a lungo termine delle tracce ferroviarie. Le assunzioni di personale tedesco inizieranno già da giugno 2026.

La Visione di Italo per la Germania

Montezemolo ha paragonato l'attuale mercato tedesco a quello italiano prima dell'apertura alla concorrenza, esprimendo fiducia nella capacità di Italo di replicare il proprio successo. L'esperienza italiana, dove Italo opera come unico operatore privato ad alta velocità in Europa ed è un riferimento per l'Unione Europea, sarà la base per migliorare il servizio ferroviario tedesco. Il presidente ha evidenziato il ruolo cruciale dell'autorità di regolamentazione italiana e l'importanza degli insegnamenti tratti dagli errori iniziali, considerati essenziali per una crescita sostenibile in Germania.

Impatti e Prospettive del Mercato Tedesco

L'espansione di Italo è già in fase avanzata, con la costituzione di una controllata in Germania e la richiesta di autorizzazione operativa presentata nell'ottobre 2025. Il progetto prevede l'introduzione di servizi con frequenza oraria o biennale tra le principali città tedesche e la creazione di circa mille nuovi posti di lavoro. L'ingresso di Italo segna la fine di un quasi monopolio della Deutsche Bahn, aprendo il mercato tedesco a un contesto competitivo simile a quello italiano. Questa nuova era promette di portare benefici agli utenti, con una maggiore offerta e qualità del servizio.