Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha espresso una "molto incerta" visione sulle prospettive economiche globali, segnalando una crescente pressione sulle catene di fornitura. L'intervento, avvenuto il 30 aprile 2026, ha evidenziato come gli sviluppi della guerra all'Iran stiano contribuendo a un quadro macroeconomico complesso e a forti tensioni internazionali per l'area euro.

La presidente Lagarde ha sottolineato che i rischi per la crescita economica "restano al ribasso", evidenziando la necessità di cautela nelle valutazioni future.

Ha inoltre ribadito che le misure di bilancio adottate dai governi per far fronte allo shock energetico devono essere "temporanee, mirate e su misura". Questo approccio è stato indicato come fondamentale per evitare squilibri macroeconomici e garantire la stabilità nel medio termine.

Tassi di interesse invariati e cautela della BCE

Nella medesima giornata, la Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, con l'indice sui depositi che rimane fermo al 2,00%. Questa scelta riflette la prudenza dell'Eurotower di fronte alle numerose incognite belliche in Medio Oriente e alle persistenti pressioni sulle catene di approvvigionamento. Sebbene il Consiglio direttivo della BCE abbia discusso la possibilità di un aumento dei tassi, la decisione di preservare la stabilità è stata presa all'unanimità.

La presidente Lagarde ha inoltre esortato i governi dell'eurozona a garantire che le misure volte a contrastare le tensioni sul mercato dell'energia siano limitate nel tempo e calibrate in modo specifico. Un monito particolare è stato rivolto ai Paesi con elevati livelli di debito pubblico e un deficit marcato, come Francia e Italia. Lagarde ha invitato gli esecutivi a esercitare significativa prudenza nella gestione dei conti pubblici, in attesa delle nuove proiezioni economiche che saranno rese note a giugno.

Il ruolo della Banca Centrale Europea nella stabilità

La Banca centrale europea svolge un ruolo fondamentale nella politica monetaria dei Paesi dell'area euro. La sua missione principale è mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere la crescita economica, agendo sui tassi di interesse e implementando misure straordinarie durante le crisi.

Di fronte a shock esterni, come i conflitti internazionali o le fluttuazioni improvvise dei prezzi energetici, la BCE analizza attentamente l'impatto sulle previsioni di crescita e inflazione, adottando strategie di intervento calibrate sulle condizioni economiche del momento.