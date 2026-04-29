“Ho trovato singolare che nel decreto per la festa dei lavoratori tutti i soldi siano destinati alle imprese: per i lavoratori non c’è un euro in quel provvedimento, forse andrebbe fatto notare al governo.

E continuo a trovare singolare, perché l’esperienza dovrebbe insegnarlo, che concedere incentivi alle imprese non sta producendo un aumento delle assunzioni”.

Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa in Rai dedicata al Primo maggio, commentando il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Landini indica come prioritaria la necessità di “spendere quei soldi per fare investimenti, per creare davvero una situazione diversa, perché resta un tema di fondo sui salari da aumentare, sul fisco e sul fiscal drag”.

Contesto del decreto e la posizione della Cgil

Il decreto economico è stato approvato dal governo con l'obiettivo di sostenere il tessuto produttivo nazionale. Tuttavia, Landini e la Cgil evidenziano una prospettiva opposta: la ripartizione delle risorse è stata orientata esclusivamente verso le aziende, senza interventi significativi per i lavoratori. La posizione della Cgil si inserisce nel dibattito sulle strategie economiche e sulla distribuzione degli aiuti e degli incentivi tra le diverse componenti del mondo del lavoro. Il sindacato, tramite il suo segretario, sollecita un riequilibrio che tenga conto delle necessità di tutti gli attori economici, promuovendo un approccio più equo e solidale.