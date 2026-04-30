Un accordo cruciale è stato siglato tra Leonardo Maria Del Vecchio e i fratelli Luca e Paola Del Vecchio, ridefinendo l'assetto della holding Delfin e avviando la chiusura della successione del fondatore di Luxottica. L'intesa prevede il passaggio del 25% delle quote della holding dai due fratelli a Leonardo Maria, per circa 10 miliardi di euro. Questa formalizzazione è un passo decisivo nella gestione dell'eredità di Leonardo Del Vecchio, scomparso nel giugno 2022.

Delfin: l'intesa e il rafforzamento

Oltre al trasferimento delle quote, Luca e Paola Del Vecchio, che con Clemente Del Vecchio avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, si sono impegnati a dare seguito alle disposizioni testamentarie.

La successione dovrà chiudersi entro il 27 giugno, a quattro anni dalla morte del padre. L'assemblea straordinaria degli azionisti di Delfin ha approvato il progetto (con due voti contrari su otto), permettendo a Leonardo Maria Del Vecchio di salire al 37,5% del capitale della holding, consolidando la sua posizione in EssilorLuxottica.

Il cuore dell'impero e la governance

Delfin è la holding di famiglia che controlla EssilorLuxottica e detiene partecipazioni in Banca Monte dei Paschi di Siena, Assicurazioni Generali e UniCredit. Alla morte di Leonardo Del Vecchio, il patrimonio fu ripartito in parti uguali tra otto eredi: i sei figli, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico. Il sistema decisionale, basato sul consenso, ha in passato rallentato alcune scelte strategiche, rendendo l'attuale riassetto rilevante per la futura governance.

Strategie finanziarie e innovazione

L'acquisizione delle quote, frutto di mesi di trattative, comporta un impegno finanziario. Per la sua strutturazione, è stato coinvolto un pool di banche, tra cui UniCredit, BNP Paribas e Crédit Agricole. Tra le ipotesi allo studio figura un prestito ponte, funzionale a gestire la fase di transizione. Parallelamente, Delfin ha continuato a investire nella tecnologia medicale, sviluppando progetti come gli smart glasses con Meta Platforms e soluzioni per il miglioramento dell’udito e il controllo della miopia, delineando nuovi orizzonti.