Le Borse europee hanno concluso la seduta del 29 aprile 2026 in territorio negativo, con l'attenzione degli operatori focalizzata sulle crescenti tensioni geopolitiche. In particolare, lo stretto di Hormuz è stato al centro delle preoccupazioni, alimentando le attese per possibili colloqui risolutivi tra Stati Uniti e Iran. Questo scenario ha contribuito a un significativo rialzo del prezzo del petrolio, ulteriormente influenzato dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec e dalla minaccia di un blocco statunitense dello stretto per impedire l'export di greggio iraniano, incrementando la volatilità sui mercati energetici globali.

Andamento delle principali piazze europee

Le principali piazze finanziarie europee hanno registrato un calo generalizzato. Francoforte ha chiuso con una flessione dello 0,27%, portando il Dax a 23.954 punti. A Parigi, il Cac 40 ha perso lo 0,39%, attestandosi a 8.072 punti, mentre Londra ha ceduto l'1,16%, con il Ftse 100 a 10.213 punti. Anche Milano ha terminato la giornata in ribasso dello 0,42%, risentendo delle vendite che hanno colpito in particolare i titoli del settore moda, come Moncler (-2,5%) e Cucinelli (-1,88%). In controtendenza, hanno brillato Nexi (+6%), sostenuta dalle ipotesi di un'offerta da parte di Cvc, e i titoli energetici e tecnologici come Saipem (+3,42%) e Stm (+3,2%).

Contesto internazionale e materie prime

Il clima di incertezza è stato ulteriormente alimentato dalle persistenti preoccupazioni per lo stallo in Medio Oriente e per il potenziale blocco dello stretto di Hormuz, un crocevia strategico per il traffico petrolifero mondiale. Questa situazione ha avuto un impatto diretto sui prezzi delle materie prime: il Brent ha superato i 115 dollari al barile, mentre il Wti è salito oltre i 103 dollari, entrambi registrando un rialzo del 3,5%. Anche il gas naturale ha mostrato un incremento, portandosi sopra i 44,6 euro al megawattora (Ttf +2,3%).

Sul fronte americano, i futures si sono mossi sopra la parità, in attesa dell'ultimo meeting della Federal Reserve presieduto da Jerome Powell, che potrebbe fornire indicazioni cruciali per i mercati.

L'attenzione è rivolta anche alle imminenti trimestrali di giganti tecnologici statunitensi quali Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta. Nel frattempo, i rendimenti dei titoli di Stato hanno mostrato una modesta crescita, mentre il dollaro ha registrato un leggero miglioramento sull'euro, scambiato a 1,17. Non sono previsti rialzi dei tassi da parte della Fed e della Banca Centrale Europea nelle prossime decisioni.