La Borsa di Milano ha chiuso la giornata di ieri in leggero calo, come buona parte dei mercati europei, con il Ftse Mib che ha ceduto lo 0,17% attestandosi a 47.527 punti, rispecchiando l'andamento poco brillante dei principali listini del Vecchio Continente. Unica eccezione di rilievo, la Borsa ungherese, che ha messo a segno un balzo di oltre il 4%, trainata dall'esito delle elezioni che hanno visto il partito Tisza e il suo leader Pétr Magyar sovvertire sedici anni di dominio di Viktor Orbán.

Sul fronte internazionale, l'attenzione rimane alta sul Medio Oriente.

In seguito al naufragio dei negoziati tra Teheran e Washington svoltisi in Pakistan, il presidente Trump ha annunciato, con effetto immediato dal pomeriggio odierno, un blocco navale totale su tutte le imbarcazioni dirette verso i porti iraniani nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman.

Poste Italiane in luce nei mercati finanziari

A Piazza Affari, la seduta ha visto Poste Italiane tra i titoli più brillanti, con un rialzo di oltre il 2,6%. La società ha depositato presso la Consob la documentazione relativa all'offerta pubblica d'acquisto su Telecom Italia, anch'essa ieri in progresso di circa il 2,5%, per un controvalore complessivo di 10,8 miliardi, pagabile in parte in denaro e in parte in azioni.

A rafforzare il sentiment sul titolo, Bank of America ha migliorato il giudizio portandolo a "buy" e ha rivisto sensibilmente al rialzo il target price, da 21,5 a 28,8 euro.

Energia sostenuta dal petrolio

L'apprezzamento delle quotazioni petrolifere ha dato slancio al comparto energetico sui mercati: Tenaris ha guadagnato poco più dell'1%, mentre Saipem ed Eni hanno registrato progressi più contenuti. L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha lanciato un appello affinché l'Unione Europea riconsideri il divieto sulle importazioni di gas naturale liquefatto russo previsto per i contratti a lungo termine dal 2027, richiamando l'attenzione sulla criticità della situazione nello Stretto di Hormuz.

Secondo Descalzi, si tratterebbe dell'evento geopolitico più rilevante degli ultimi quattro decenni, e il gas rimarrebbe uno strumento insostituibile per garantire flessibilità alla rete elettrica, a differenza delle rinnovabili, per natura non programmabili, e del nucleare, i cui tempi di attivazione sono incompatibili con le esigenze di bilanciamento rapido.

Tra gli altri titoli più in vista nei mercati, giornata negativa per i titoli del lusso: Brunello Cucinelli ha lasciato sul terreno oltre il 2%, mentre Moncler ha accusato un calo vicino al 2,5%. Fuori dal listino principale, Pirelli ha ceduto quasi l'1,4% dopo che il governo italiano ha attivato il golden power per limitare il perimetro d'azione di Sinochem nella governance del gruppo.

Le restrizioni prevedono per il socio cinese un massimo di tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione, di cui almeno due con requisiti di indipendenza, e l'esclusione da qualsiasi ruolo apicale. La guida strategica del gruppo rimane così nelle mani della componente italiana, con Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e secondo azionista, confermato come punto di riferimento del fronte domestico.